Trump újabb 10 napos határidőt adott a Hormuzi-szoros megnyitására

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön délután 10 nappal meghosszabbította az Iránnak adott határidőt, hogy újra megnyissa a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt - írja a New York Times.
Trump múlt szombaton még azzal fenyegetőzött, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg a Hormuzi-szorost. Hétfőn viszont már azt közölte, hogy öt napra elhalaszt minden, az iráni erőművek és energia-infrastruktúra elleni támadást, miután szerinte „termékeny megbeszéléseket” folytattak a közel-keleti konfliktus „teljes és végleges rendezéséről”. Irán viszont tagadta, hogy tárgyalna az Egyesült Államokkal. Szerdán arról szóltak a hírek, hogy Trump küldött egy 15 pontból álló béketervet Iránnak, amit egy iráni alezredes kigúnyolt, mondván, az amerikaiak valójában csak magukkal tárgyalnak.
Trump továbbra is tartotta magát ahhoz, hogy zajlanak a tárgyalások Teheránnal, csütörtök délután pedig azt állította, hogy a szoros megnyitására adott újabb, immár 10 napos határidő egy „iráni kormányzati kérés” eredménye.
Az új határidő tehát április 6-án este 8 óra.
Mindeközben Izrael bejelentette, hogy megölt egy iráni haditengerészeti parancsnokot, aki kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros lezárásában.
A háborús feszültség megrázta a piacokat: az amerikai tőzsde jelentősen esett, az olajárak pedig megugrottak. Az amerikai fél szerint vannak jelek arra, hogy Irán nyitott lehet a béketárgyalásokra, de Teherán egyelőre nem reagált a határidő meghosszabbítására.
Időközben Donald Trump támogatottsága 36 százalékra csökkent, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy visszatért a Fehér Házba, egy héttel korábban még 40 százalékon állt. A visszaesés mögött főként az üzemanyagárak emelkedése és az Irán elleni háborúval szembeni erősödő társadalmi elutasítás áll.
Miután szerinte „nagyon jó és termékeny megbeszéléseket" folytatott „a közel-keleti ellenségeskedések teljes és végleges rendezéséről".
Irán közben azt kommunikálja, a Hormuzi-szoros nyitva van a „nem ellenséges hajók” számára.
A fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte, célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát.
Az amerikaiak elutasítják az Irán elleni háborút és az üzemanyagárak emelkedésének sem örülnek. Trump 2024-ben a gazdaság felvirágoztatásával kampányolt, a megélhetési költségek viszont egyre nőnek - derül ki a Reuters/Ipsos legújabb felméréséből.