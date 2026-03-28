A Belügyminisztérium Szabó Bencéről: Az „ünnepelt hősök” utólag mindig rádöbbennek, hogy az árulókat azok is gyűlölik, akiknek szolgálnak

Erős minősítéseket tartalmazó válaszokat küldött a Belügyminisztérium a Telexnek Szabó Bence ügyében. Ezt persze megalapozta már Pintér Sándor belügyminiszter is, aki a Pápán tartott fórumán a Telex kérdésére azt közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosáról, hogy korábbi kollégái árulónak tartják.

Ez most bővebben is kifejtette a BM:

„Emlékeztetjük, hogy minden demokratikus választás előtt voltak, akik egy korábban indult büntetőeljárás vagy egy szolgálati sérelem miatt nagy hirtelen »megvilágosodtak«. Az »ünnepelt hősök« utólag mindig rádöbbennek, hogy az árulókat azok is gyűlölik, akiknek szolgálnak. A közvélemény előtt pedig – szintén utólag – bebizonyosodik, hogy szó nincs »szent küldetésről«, cselekedeteik valamilyen egyéni érdek mentén történnek”.

Szabó a Direkt36-nak arccal, névvel részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett nyomozniuk a Tisza Párt informatikusai ellen, akikre rádolgozhatott a titkosszolgálat. A lap előző nap jelentette meg az ügyről szóló cikkét. A Direkt36 cikkének megjelenése után házkutatást tartottak Szabó Bence lakásán, illetve munkahelyén, az NNI-nél is, majd hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. AZ ügyet ebben a cikkben foglaltuk össze.

A volt százados a Partizánnak adott második, pénteki interjújában kitért Pintér árulózására.

„Az, hogy Pintér Sándor olyan szinten beavatkozik a narratívába, hogy árulónak nevez engem egy csoport ember nevében, azt igen erősnek gondolom egyébként, mert nem mindenki van ezen a véleményen. Kollektíve kijelenteni, hogy mindenki árulónak gondol, az egy erős narratíva egy belügyminisztertől.”

Szabó szerint Pintérnek két célja lehetett ezzel. Nem csak az ő tudtára akarta adni, hogy mindenki ellene fordult, hanem azt is meg akarta akadályozni, hogy más rendőrök is előlépjenek. Egy ilyen mondatnak ugyanis elrettentő hatása van. Egy kérdésre megerősítette, úgy érzi, hogy Pintér Sándor üzent.

Szabó azt is mondta, hogy noha Pintér a fórumon azt mondta, ő az ügyről nem tudott semmit, Szabó úgy tudja, hogy felkerült az információ a BM-be, a belügyminiszter pedig nem örült a gyanús titkosszolgálati alaknak tűnő Henry és csapata tevékenységének.

A BM mostani válasza szerint fogalmilag kizárt, hogy egy nyomozó „nem hivatalos formában jelentést” tegyen, mivel minden jelentés iktatásra kerül, a nyilvántartásuk szerint az ügyben a belügyminiszterhez a szolgálati út betartásával vagy közvetlenül kérés, javaslat nem érkezett.

Arról, hogy a titkosszolgálatok befolyásolni próbálták az NNI-nyomozását, azt írták: „A titkosszolgálatok és a rendőrség – ideértve a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát – nincsenek egymással alá-, fölérendeltségi viszonyban. A titkosszolgálatoknak nincs sem jogi, sem gyakorlati lehetősége egy-egy büntetőeljárás irányítására, a nyomozati cselekmények végrehajtásának befolyásolására”.



Az ügyben a Transparency International pénteken feljelentést tett, mert az ügyészség nem indít nyomozást Szabó Bence kijelentései nyomán. Magyar Péter lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy a Szabó által megismertetett ügyben nagyon súlyos bűncselekmények történtek.

Szabó megköszönte Magyarnak azt a felajánlását, hogy kormányváltás esetén várják vissza a rendőrség kötelékébe vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalba, de megismételte, nem politikai érdekből csinálta, amit tett.