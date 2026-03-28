A péceli teret is alig töltötte meg Orbán Viktor, megint Adolfék védték a rendet

„Ugye nem lesz balhé?” – ezzel lépett oda diszkréten a péceli Kossuth tér felé sétáló Ungváry Krisztián történész mellé egy idősebb, ballonkabátos férfi. Ungváry biztosította, nem, majd ment a tér felé. Ungváry a 444-nek azt mondta, a ballonkabátos nem mutatkozott be, ő pedig tényleg nem akar balhézni, azért jött a fiával, hogy megnézzék Orbán Viktor egyik országjárását. A Fidesz egy egészen apró térre szervezte a szombati gyűlést, de még az sem volt egészen tele. A fideszesek egy része az eső elől az út túloldalára húzódott, ahol volt némi védelem.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Ott állt a tüntetők nagyrésze is. Az Ungváryt megszólító ballonkabátos férfi valószínűleg ahhoz a csoporthoz kötődött, akik magánban biztosították a „rendet” és „hangulatot” Orbán országjárásán. Ő a tér másik oldalán állt, ahol a hangosan tüntetők nagy része is. Egyszer láttuk, amint leállt vitatkozni tüntetőkkel, a rendezvény végén pedig az egyikük felé csapott.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán Viktor péceli országjárásán is feltűnt a Telex, és a 444-en is által beazonosított Bazsó Adolf és Gremsberger Bertalan is, akik több embert koordináltak a helyszínen. Bazsó négy éve még versenyszerűen birkózott egy dorogi egyesületben, most viszont már a BHW Security nevű céget vezeti, ami rendezvénybiztosítást is vállal. Gremsberger Bertalan is ehhez a dorogi egyesülethez kötődik, mostanában pedig több helyen is felbukkant Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója környékén.

Bazsó Adolf (jobbról a 2.) Fotó: Bankó Gábor/444

Az továbbra sem látszott, hogy ők vagy az általuk koordinált emberek hivatalosan biztosítanák a rendezvényt, hiszen nagyon sok valtonos is jelen volt. Hiába járkáltak és figyeltek folyamatosan, még így sem sikerült mindennek elejét venniük: Orbán Viktor beszéde alatt ketten feltartottak egy „pedofidesz” molinót, amit utólag kellett kicsavarni a kezükből. Az esetről olvasónk egy videót is küldött arról, amint a tiltakozókat a földre teperik.

A molinót Csőgör Péter volt gazdaságis rendőrnyomozó emelte fel, aki már többször vett részt ellentüntetőként fideszes rendezvényen, legutóbb március 15-én gyűrték le és vitték ki a Békemenetről a rendőrök. A molinó másik végét tartó ismerőse azt mondta, hogy már a megérkezésükkor rájuk tapadt két ember, valószínűleg felismerték őket. Szervezetten működnek, telefonon kapnak utasításokat, de azt nem szeretik, ha fotózzák őket. Így már akkor szóváltás alakult ki, amikor egy szelfiben Csőgörék őket is lefotózták. A molinót azért sem tudták sokáig a magasba tartani, mert ott voltak a közvetlen közelükben, és azonnal akcióba léptek. Nem hivatalos biztonságiak voltak, mert a molinó elvétele után a valtonosokat hívták rájuk.

Az akcióban részt vevő baseballsapkás férfi korábban Gremsberger Bertalan mellett állt.

Gremsberger Bertalan és a férfi (b-j) Fotó: Bankó Gábor/444

A rendezvény előtt próbálták „megtisztítani” a teret: a tiszás táblával és cigány nemzeti jelképpel tüntetőket idejekorán kiterelték a térről. Az egyikük azt mondta, nem Tisza sziget tagok, de tiszások. Egy másik tüntetőt is láttunk tiszás kitűzővel, de azt mondta, ő csak magát képviseli. Többen szimplán ellenzékinek mondták magukat.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egy pár – nem szándékosan, de – narancssárga esernyő alól sípolta ki Orbánt. Egy idő után látványosan felsorakoztak előttük olyanok, akik a rendet biztosíthatták. Egy férfi megpróbált kitépni egy tüntető kezéből egy táblát, de nem járt sikerrel. Később egy zászlóval sikerült elrohannia. Bede Zsolt is csinálta a balhét.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Több olyan csoport volt, amelyiknek a „mocskos Fidesz” kiabálást kellett elnyomniuk a „hajrá Fidesszel”. Volt, hogy néhány másodperc csúszással kezdtek csak rá. A ria-ria Hungária elvétve hangzott el, a „ruszkik haza” kiabálást viszont nem kellett túlharsogniuk.

Orbán Viktor beszéde Fotó: Bankó Gábor/444

Galambokat engednek el a rendezvényt megnyitó Nélküled végén Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán most is beszélt a „tiszásokhoz”, de most nem billent ki, nem „rikácsolt”, hanem nyugodt hangon mondta el ugyanazt, mint Győrben. „Nekünk veletek van bajunk, kedves tiszások, hanem azzal, amit akartok. Egy ukránbarát kormányt akarok, ami tönkretenné Magyarország, ami tönkretenné a gyerekeink és az unokáink jövőjét is” – mondta Orbán. Amikor pedig egyszerre zúgott az „Orbán takarodj” és a „hajrá Fidesz” is, Orbán arról beszélt, „nem hagyjuk, hogy lekiabálják a békés fideszesek fejét.”

Orbán előtt egyébként Gulyás Gergely beszélt röviden, tiszázva.