Egy este alatt több mint 446 ezer eurót gyűjtöttek össze a neten Szabó Bence századosnak

Pénteken délután rakta ki a Partizán a saját interjúját Szabó Bence rendőrszázadossal, aki az NNI nyomozójaként rájött, hogy vélhetően a titkosszolgálat tönkre akarja tenni a Tisza pártot. (Szabót a Direkt36 korábbi interjújából ismerte meg az ország egy nap alatt, az a videó 2 napja van kint és cikkünk írásakor 1 millió 993 ezer megtekintésnél jár.) A Partizános anyag végén esik szó arról, hogy Szabó ügyvédi költségeire, illetve a rendőrségről felvett hitelének egyösszegű visszafizetésére online gyűjtés indult a 4fund.com adománygyűjtő oldalon.

Eredetileg 12500 eurót, vagyis 5 millió forintot szerettek volna összeszedni. Szombaton reggelre ehhez képest már közel félmillió euró gyűlt össze. Az adományok olyan tempóban pörögnek, hogy amikor szombaton 7:15 tájban először ránéztem, valamivel 420 ezer euró alatt állt a számláló, mire megírtam ezt a cikket, már bőven 440 ezer felett járunk, vagyis ezen a korai hétvégi órán nagyjából 40 perc alatt futott be közel kétszer annyi pénz, mint amennyit eredetileg összesen megcéloztak.

Szabó sztorija elképesztően megmozgatta a közvéleményt, hiszen az első interjúját, mint említettem, pár tucat óra leforgása alatt már közel 2 milliószor nézték meg.