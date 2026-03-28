Elhunyt David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete

Elhunyt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete. - jelentette be az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebook-oldalán.

David B. Cornstein nagykövet 2018 és 2020 között volt az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

Cornstein 2018 nyarán érkezett Budapestre. Azzal nem volt vádolható, hogy kritikus lenne az Orbán-kormánnyal sőt. Egy hvg-s interjúban ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy „egy nagykövetnek nem dolga a nyilvános bírálat”.

Magyarországi kiküldetése idején a New York Times arról írt, hogy Cornstein egyre kevésbé az Egyesült Államok követe Budapesten, és egyre inkább a magyar kormány képviselője Washingtonban. A lap forrásai szerint Cornstein rendszeresen akadályozta a magyar kormánnyal szemben kritikus üzenetek eljuttatását Washingtonba és sokszor képviselt a külügyminisztériumától eltérő álláspontot, ami diplomatáknál kirívó.

Cornstein nem nagyon fogta vissza magát, amikor az Orbánhoz fűződő személyes kapcsolatáról kérdezték. Elmesélte például, hogy amikor hazafelé repültek a Trump-találkozóról a miniszterelnök különgépén, akkor

a hosszú naptól kimerült két férfi „alsóneműre vetkőzött, szunyókált és trécselt a kanapékon”.

2020-ban Orbán a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta az amerikai diplomatának a budai várban. David B. Cornstein 87 éves volt.