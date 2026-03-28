Felmentette a bíróság a Ferenciek terén a pappal vitatkozó hadházysta tüntetőket

Hadházy Ákos jattol a szerzetessel

„Jó hír: a bíróság törvénytelennek ítélte és lezárta a rendőrség koncepciós eljárását a Ferenciek terén tüntetőkkel szemben.”

- kezdi friss bejegyzését Hadházy Ákos. Az előzmény: szeptember 23-án, a független képviselő által szervezett tüntetéssorozat egyik demonstrációja közben előbb Hadházy, majd néhány követője merült szócsatába a Ferenciek terén álló templom egyik papjával, amiért a templomban szándékosan vagy 20 perce harangoztak, hogy megzavarják az eseményt és ne lehessen hallani a beszédet. A rendőrség a „vallásgyakorlás jogának megsértésére” hivatkozva négy tüntetőre 65-105 ezer forintos büntetést szabott ki.

Hadházy összefoglalója a felmentő ítéletről:

„A bíróság szerint a “rendőrség” ugyan folytatott le bizonyítási eljárást, csak elfelejtette figyelembe venni az ott kapott tényeket és nagy igyekezetében elfelejtette indokolni is a büntetéseket. A bíróság határozatából pl kiderül, hogy az elsőrendű vádlott Palotás János be sem ment a templomba… A többiek pedig valóban csak a szélfogóig mentek, megkérdezték a harangszó okát és idejét, majd távoztak.”

A templomba járó, ott néha orgonáló Hadházy bekezdése végén így fordul az érintett szerzetesekhez:

„Nagyon sajnàlom és áldozatnak tartom azokat a papokat, akik a hatalom által ferhelgelten részt vettek ebben a heccben. Eszközök voltak ők egy propaganda műveletben és tudom, hogy a ferencesek közösségében is nagy belső vitát okozott a tüntetést megzavaró harangozás. Mindenesetre a békesség kedvéért az eset után a tér másik részén tartjuk az eseményeket.”

Sőt a rendőröknek is volt egy tippje:

„És sajnálom azokat a rendőröket is, akik felső utasításra ebben a komèdiában (is) résztvettek. Nekik azonban ajánlom Szabó Bence példáját.”



