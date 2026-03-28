Hétvégi olvasnivalók a Tisza elleni kémkedéstől Orbán győri produkciójáig

Őrült tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe: a hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle, Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.
Miután a Direkt36 arról írt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál, az ügyről kitálaló százados, Szabó Bence egy másfél órás videóinterjúban névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. Megpróbáltunk közérthetően elmagyarázni mindent, amit meg lehetett tudni.
Pintér Sándor szerint a kollégák, akikkel Szbó együtt dolgozott, egyszerűen árulónak tartják a férfit, Magyar Péter szerint viszont Szabó egy hős, és ha a haja szála is meggörbül, az állampárt a néppel találja magát szemben. Szabónak – aki az ügyvédje szerint nincs jó állapotban – már több mint 500 ezer eurót dobtak össze.
Magyar Péter a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre, egy nappal Orbán után ő is megtöltötte az esztergomi teret, majd interjút adott a 444-nek. A Fidesz és a Tisza is a csatatérkörzetekre koncentrál, Lázár volt körzetében már ötször kampányoltak. 1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal.
Óriási választási osztogatásba kezdett a kormány az elmúlt egy évben: megpróbáltuk felmérni, kinek a szavazata „ér a legtöbbet” Orbánéknak, ahogy beazonosítottuk azt is, hogy kik az osztogatás „vesztesei”.
A szavazat ára című film szerint készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket, és akit nem tudnak, azt megfenyegetik: a Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.
Toroczkai László a 444-nek adott interjúban azt mondta, Orbánnal és Magyarral csak komoly feltételeinek teljesítése esetén tárgyal majd, miniszterelnökként viszont egyiküket sem szeretné látni. Nagyot mennek a Bűnvadászok, de nem biztos, hogy ez szavazatokat is jelent a Mi Hazánknak.
Megnéztük Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen, és ott voltunk Győrben is, ahol valami nagyon félrement. (Magyar Péter szerint szomorú látványt nyújtott, és az egész Török Gábor szerint sem ígér sok jót.)
Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett, így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.
Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez: az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.
A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond: Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.
Orbán ellenzéki patriótákkal demonstrálta nemzetközi támogatottságát: több sebből is vérzik Orbán szuverenista európai utópiája, de a nemzetközi szövetsége így is segíti a politikai céljait.
Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait, leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit – a 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.
Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről azt mondta, a mutyiszférát ki kell iktatni, a piaci mechanizmusokat meg visszaerősíteni.
A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin: egy patika nézeteire hivatkozás felvet számos kérdést, erről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük.
Fóliázzák be a háborús rettegtetést! – a Fidesz propagandája bebizonyította, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.
Miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe – helyszíni riport Harkivból.
Giorgia Meloni számított az egyik legstabilabb és legsikeresebb vezetőnek Európában, de az igazságszolgáltatási reformterve most elbukott a népszavazáson: az olasz kormányfő először tűnik gyengének, az ellenzék vért szimatol, de korai még a kormány bukásában reménykedni.
Harmadszor is miniszterelnök lehet Mette Frederiksen, aki szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg.
Hogyan vált ekkora bestsellerré A rózsa neve, és miket alkotott Umberto Eco a megjelenése előtt? Mennyire hiteles a regényben bemutatott középkorkép és milyen volt fordítóként együtt dolgozni Ecóval? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Barna Imrével, Eco életművének fordítójával és Klaniczay Gábor történésszel.
A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban: a regényből készült, nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.
Érdemben senki nem cáfolta a kormányzati szervek részéről a Direkt36 anyagában írt vádakat - mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A kampány utolsó időszakára megszaporodtak a titkosszolgálati hátterű akciók. A nemzetbiztonsági szakértőt a lehallgatásokról, az orosz befolyásról és az álhírekről is kérdeztük.
Sokan magától értetődőnek vesszük, hogy a vadon szedett gombát aztán simán be is vizsgáltathatjuk, pedig ez máshol közel sem ilyen természetes. Gombaszakellenőrök meséltek nekünk a hazai rendszer megszületéséről, és hogy hogyan alakítja a klímaváltozás a gombahelyzetet.
Sopront teljesen bevette a Fidesz, a legtöbb képviselőnek valamely rokona is pozícióban van városi cégnél vagy az önkormányzatban. Ösztöndíjakat is elnyernek, és a sportegyesületek sem maradnak ki a kampányból. Bemutatjuk, milyen hálózatokra számít Orbán Viktor, amikor a polgármestereket hívja harcba.
A fizetések hamarabb utolérték Nyugat-Európát, mint a teljesítmény.
„Ha ilyen lesz a hátralévő két hét, az nem sok jót ígér a kormányoldalnak.”
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség változatos módon segíti a kormánypárt kampányát. A cég egyik regionális vezetőjét, Balog Gézát többek között a DDÜ legemlékezetesebb húzásáról kérdeztük.
A Mi Hazánk kampányának egyik legfontosabb elemévé nőtte ki magát a Bűnvadászok, akik egy év alatt több milliós nézettségű videót is posztoltak lakásfoglalók jogilag necces kipaterolásáról. Nem mindenki számára egyértelmű, de a párt és a kisbuszos csapat mára egy és ugyanaz, ami szélsőjobbos körökben nem is nyerte el mindenkinek a tetszését.
Jegeskávé helyett forró víz, wellnessként tálalt hagyományos kínai praktikák: népszerű a „Chinamaxxing” az amerikai fiatalok körében. Miközben Kína alternatívaként jelenik meg a közösségi médiában, a jelenség legalább annyira szól az Egyesült Államok belső válságairól és kiábrándultságáról, mint a valódi kulturális nyitásról.
Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.
A Fidesz propagandája bizonyította be, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.
Hogyan vált ekkora bestsellerré A rózsa neve, és miket alkotott Umberto Eco a megjelenése előtt? Mennyire hiteles a regényben bemutatott középkorkép és milyen volt fordítóként együtt dolgozni Ecóval? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Barna Imrével, Eco életművének fordítójával és Klaniczay Gábor történésszel
Magyar arról beszélt, hogy a Tiszával szembeni titkosszolgálati akciót leleplező rendőr kiállása a magyar rendőrök, ügyészek és a törvényesen eljáró titkosszolgák segélykiáltása.
Lázár János szerint jót szoktak nevetni Orbán Viktorral a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein. Arra pedig, hogy Orbán szerint marhaság volt Gulyás Gergely kijelentése, azt reagálta: a miniszterelnöknek mindig igaza van.
Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.
Azt a kérdést már fel sem tesszük újra, hogy és J.K. Rowling akkor most transzfób vagy sem. A lényeg, hogy elkészült a Harry Potterből készült sorozat első előzetese, amiben a hardcore rajongók szerint egyelőre minden stimmel, leszámítva azt, hogy az új Piton arca nem sápadt.
Giorgia Meloni számított az egyik legstabilabb és legsikeresebb vezetőnek Európában. Az igazságszolgáltatási reformterve azonban most elbukott a népszavazáson. Meloni most először tűnik gyengének, az ellenzék vért szimatol, de korai még a kormány bukásában reménykedni.
Krézi tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe. A hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle. Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.
A Tisza egyre több országgyűlési képviselőjelöltje hirdeti meg, hogy hol lehet velük találkozni. Beszéltünk kiábrándult fideszes és csalódott DK-s aktivistával, aztán próbálkoztunk képviselőjelölttel is.
Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.
Kindlovits a Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
Shahedek rombolták, magyar önkéntesek összerakták az ukrán ovit: miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe. Helyszíni riport Harkivból.
A leggazdagabb magyarnak ma 3,4 milliárdos összeg landolt a magán számláján.
Márki-Zay Péter és Lázár János városába érkezett a miniszterelnöki utcaturné. Amikor a tömegben a mocskos és a hajrá Fidesz összeadódott, a beszédekből semmit sem lehetett hallani. Orbán egyébként megérti, ha egy fiatalember miniszterelnök akar lenni.
A tiszások szakadó esőben és sötétben vonultak a Mindszenty hercegprímás térre, ahol egy nappal korábban Orbán Viktor mondott beszédet.
A Lukasenko szívéhez vezető út trágárkodással és vodkaivással van kikövezve, állítja az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottja. Valóban így lehet, hiszen John Coale-nak máris több száz politikai fogoly szabadon bocsátását sikerült elérnie. Ám a történetnek még nincs vége.
A Mi Hazánk elnöke szerint az általa képviselt magyar igazság soha nem volt még olyan közel az ország irányításához, mint most. Orbán Viktorral és Magyar Péterrel csak komoly feltételeinek teljesítése esetén tárgyal majd, miniszterelnökként viszont egyiküket sem szeretné látni. A Fidesztől viszont könyörögve kéri, hogy róla is csináljanak lejárató anyagokat.
A Fidesz triója és Magyar Péter is járja az országot. Kampányeseményeik területi megoszlása alapján a 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható.
Mette Frederiksen az európai politika fontos szereplője lett. Kiállása Trumppal szemben Grönland ügyében jelentősen dobott a népszerűségén. Pártja megnyerte ugyan a keddi dán választást, de a döntés már nem az ő kezében van.
Itt hallottad először: 26-os választás pontos eredménye. Orbán haverjai elintézik az ezer forintos benzint. Trump tudja, mit csinál? Nemzeti Black Metal Programot! Csihar for tisztikereszt! Marokkó bezzeg elintézte – ilyen egy jól működő futballautokrácia!
A megafonos akció után két nappal jártunk az Allee mozijában. Az online értékesítő rendszer ismét telt házat jelzett, a film mégis szinte üres terem előtt ment le. Aznap Pócs János is forgatott a Magyar Péter bábuval egy üres moziban, ami miatt a Cinema City vizsgálatot indít.
Egy újabb egyszemélyes, világmegmentős űrhajós mozi. Kit érdekel? Mindenkit! A Hail Mary küldetés eddig úgy tűnik, egy olyan film, ami egyszerre mozgathatja a scfi-rajongó férfiakat és a kilencéves kislányokat is.
A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor, aki „képtelenségeket rikácsolt Győrben a vele egyet nem értőknek”, elvesztette a kontrollt.
A Tisza elnöke a 444-nek elmondta: Rogánék kiszerveznek feladatokat magán titkosszolgálatoknak, amit az állam nem tud vagy nem mer elvállalni.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.
Meditatív, avantgárd propaganda. Szavaknak látszó, jelentésvesztett vonalgyűjtemények. Idén a Békemeneten osztották a legkeményebb cuccot, amitől elfelejted az egész elmúlt 16 évet.
Itt hallottad először: 26-os választás pontos erdeménye. Orbán haverjai elintézik az ezer forintos benzint. Trump tudja, mit csinál? Nemzeti Black Metal Programot! Csihar for tisztikereszt! Marokkó bezzeg elintézte – ilyen egy jól működő futballautokrácia!
Hann azzal vádolta Mrázt, hogy propagandista és etikai vétséget is elkövetett ellene. Mráz szerint a Nézőpont független, a Medián számai furcsák. Évtizedes sérelmeit is felhozta.
Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.
A Tisza Párt elnöke keleti hatalmakkal való kooperációról is beszélt az ügyben.
Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.
Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.
A jobbszél hosszú hétvégéjének utolsó napján a belpolitikába be nem avatkozást hirdető szuverenisták Orbán mellett kampányoltak.
Az Elefánt, a Hősök és a Galaxisok és fellép a választás előtti péntekre szervezett óriáskoncertet, jelentette be a 444 élő műsorában. Olyanokhoz is el akarnak jutni ezzel, akik nem követik a „politikai reality”-t.
Orbán Viktor csak ellenfeleitől sajnálja a külföldi hatalmak támogatását, ő maga kifejezetten büszke külföldi szövetségeseire. Lassan egy évtizede tervezi Brüsszel elfoglalását, és azt állítja, ez már csak egy-két év kérdése. Hiába erősödik azonban a populista jobboldal Európában, számos akadály tornyosul a teljes hatalomátvétel előtt – ezek egy része magukból a pártokból fakad.
Műelemzés esztétikai szempontok alapján: ki mit kínál a választóknak?
Csongrádban és Bács-Kiskunban, többnyire a Tisza számára nagyon nehezen nyerhető választókerületekben kampányolt Magyar Péter. De Hódmezővásárhelyen neki lejtett a pálya.
A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin. Egy patika nézeteire hivatkozás számos kérdést vet fel, amiről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük.
Azt, hogy két független szerv közül az egyik a másikat nyomás alá helyezze, a belügyminiszter nehezen tudja értelmezni.
Az ügyvédi költségeire és a rendőrségi hitelének visszafizetésére 5 millió forintot szerettek volna összegyűjteni, szombaton reggel ennek a 36-szorosánál jártak. Eredeti interjúját közben 2 milliószor nézték meg, a Partizánost meg közel 700 ezren.
A Hormuzi-szoros csapdájában van az amerikai elnök. Trump szerint egyeztetett Iránnal, Teherán szerint ez nem igaz.
A harctéri adatok stratégiai erőforrássá váltak Ukrajna számára, amely a világ legkiterjedtebb valós harctéri adatkészletét halmozta fel. Ezeket a képeket és videókat amiket olyan körülmények között gyűjtöttek, amelyeket semmilyen szimuláció nem képes visszaadni. Ez az adathalmazt kínálnák fel a partnereiknek, persze nem ingyen.
Alig lépett hivatalba az új Babiš-kormány, már két hatalmas tömegtüntetést is tartottak ellene Prágában. Ezeket a tömegtüntetéseket civilek szervezik, politikai pártok részvétele nélkül. Ott voltunk és megpróbáltuk megfejteni, mi viszi ilyen könnyen utcára a cseheket.
A miniszter szerint „az ég világon semmilyen kritikát” nem kapott a párttárasaitól arra a mondatára, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.
A hörcsög "kivesézése" után megtudhatjuk, a tengerimalac miért sokkal jobb kisgyerek mellé, hogyan került a sikló a fürdőkádba, hogyan küzdötte le a szerző a közröhejtől való félelmét azzal, hogy közröhej tárgyává vált, illetve megismerkedünk a született genyó nyulakkal.
Ha az argentinoknak ment, nem lehet, hogy nekünk is menni fog? A közgazdász szerint még visszaterelhető Magyarország az EU-s konvergenicapályára, és ez éávekre elegendő növekedési tartalék lenne. De az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Szerdai podcastunk átirata.
„Ha egy kormányváltás után ebben nem tudunk rendet tenni, nem lesz hitele a következő kormánynak” – mondta Orbán Viktor 2008-ban a politikusbűnözés elszámoltatásáról, amiből végül nem lett semmi.
A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban. A regényből készült nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.
Óriási választási osztogatásba kezdett a kormány az elmúlt egy évben. Megpróbáltuk felmérni, kinek a szavazata „ér a legtöbbet” Orbánéknak, ahogy beazonosítottuk azt is, hogy kik az osztogatás „vesztesei”. És te hány forintot kapsz a Fidesztől?
Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett. Így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.
A Jeti Mozi bemutatja Püsök Botond Túl közel című dokumentumfilmét. Egy megrázó filmet