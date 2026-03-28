Jótékony célra fordítja Szabó Bence rendőr százados a neki átutalt támogatások nagy részét

„Bence még mindig a történtek hatása alatt áll, de az összeg nagyságát látva elhatározta, hogy a támogatás jelentős részét jótékony célra fordítja. Ennek részleteiről és a kedvezményezettekről a későbbiekben tájékoztatást fog adni”

- írta Szabó Bence rendőrszázados testvére, Szabó Balázs a gyűjtés oldalán, ahol azt is közölte, hogy a gyűjtés időtartamát módosították, vasárnap éjfélkor fog zárulni.

Szabó Partizánnak adott interjújának végén derült ki, hogy Szabó ügyvédi költségeire, illetve a rendőrségről felvett hitelének egyösszegű visszafizetésére online gyűjtés indult a 4fund.com adománygyűjtő oldalon. Eredetileg 12500 eurót, vagyis 5 millió forintot szerettek volna összeszedni, ezt egészen döbbenetesen rövid idő alatt gyűjtötték össze és sokszorozták meg az adakozók, a számláló a cikkünk publikálásakor 260 millió forintot közelítette, és az összeg továbbra is folyamatosan növekedett.

Szabó Bence interjút ad a Direkt36-nak Forrás: Direkt36/Youtube

Szabó a Direkt36-nak arccal, névvel részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett nyomozniuk a Tisza Párt informatikusai ellen, akikre rádolgozhatott a titkosszolgálat. A lap előző nap jelentette meg az ügyről szóló cikkét. A Direkt36 cikkének megjelenése után házkutatást tartottak Szabó Bence lakásán, illetve munkahelyén, az NNI-nél is, majd hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A bonyolult ügyet itt foglaltuk össze.