Kamrasöprés: 1374 darab ingatlant adott át az állam Lázár János alapítványának

Újabb adag közvagyont játszott ki a kormány a választások előtt fideszes kézbe: egy péntek esti kormányhatározattal 1374 darab ingatlant - legelők, szántók, rétek, erdők, utak, gyümölcsösok vannak köztük - adnak Lázár János alapítványa, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány vagyonkezelésébe. A kormányhatározatban nincs semmiféle indoklás. Az ingatlanok minden bizonnyal négy börtöngazdaság földjeit takarják. Erre utal azok elhelyezkedése, illetve az Átlátszó korábbi információja is.

A lap korábban arról írt, hogy, körülbelül 16 ezer hektárnyi földet kap az államtól Lázár János alapítványa. Az érintett területeken most négy állami büntetés-végrehajtási agrárcég működik: az Állampusztai Kft., a Pálhalmai Agrospeciál Kft., az Annamajori Kft. és a Nagyfa-Alföld Kft.

Az enyhébb fokozatú börtönök mellett ugyanis ezeken a helyeken komoly méretű állami gazdaságok működnek, ahol a rabok dolgoznak. Lázár korábban azt nyilatkozta, hogy a kérdéses földek sorsáról akkor fog majd beszélni, ha azok az alaptványa vagyonkezelésébe kerültek. A Jövő nemzedék kuratóriumi elnöke Lázár, a testületben pedig ott ül Jakab István, a Parlament fideszes alelnöke. Az övék például a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok.