Magyar: Fognak még a mi dédunokáink a Szabó Bence utcában sétálni

„Amit tegnap láttunk Győrben, az minden volt, csak nem a biztos választás” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek esti rendezvényéről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton délelőtt Őrbottyánban.

„Tegnap este mindenki láthatta Magyarország két arcát. Láttuk a múltat, Orbán Viktort Győrben, egy önmagából kiforduló, szellemekkel és képzelt ellenséggel hadakozó, valaha talán jobb sorsra érdemes, de a közpénz tolvajlásban, a magyarok elleni uszításban megfáradt miniszterelnököt”.

Ahogy írtuk, Győrben kicsúszott a miniszterelnök kezéből az országjárása: a Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett, többek között fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott a „börtön, börtön”. Az ellentüntetők láthatóan felingerelték a Fidesz elnökét – aki egyébként sem volt a helyzet magaslatán, még a helyi jelöltek nevét is papírból kellett kilesnie –, és Orbán a színpadról az ellene tüntetőknek mutogatva kezdett ukránozni.

Magyar szerint megdöbbentő volt látni Orbánt,

„ahogy már képtelenségeket kiabált azok felé, akik egyébként a haza többségét alkotják. Orbán Viktor tegnap este teljesen elveszítette a kontrollt. Magyarországon senki nem akar ukránbarát kormányt. Ezt szögezzük le, senki nem akar háborút, senki nem akar káoszt.”

Úgy fogalmazott, a magyar emberek ehelyett „egy működő országot szeretnének, ahol az állam a polgárokat, a gyerekeket, az elesetteket, a magára hagyottakat védi, és közben a bűnözőket üldözi”. Aki pedig ezt nem tudja megadni, annak szerinte mielőbb vissza kell vonulnia.

„Mindannyiunk tragédiája, de az övé legfőképpen, hogy ezt nem tudja emelt fővel megtenni”

– mondta Orbánról, ahogy azt is, hogy „egy olyan rendszer mutatta meg a valódi arcát, amelyben már belül is eluralkodott a káosz, ahol már a miniszterelnök saját emberei sem mernek szólni, pedig egyre többen érzik, tudják és már suttogják, hogy vége van”. Hozzátette, dicstelen és szomorú vég ez. „A békepropaganda mögött Orbán, ha Trump úgy rendeli, beszállna egy háborúba is, kiderült, hogy az általuk terjesztett vádakat pont a saját bűneik inspirálták, arany vécékefére, őrült megalomániára szórták a pénzt Orbán Viktor legszorosabb szövetségesei, köztük Matolcsy György és a klán. És tegnap már az is kiderült, hogy az aranyvonat, mert már ilyen is van, éppen viszi a szajrét, menekíti Dubaiba” – mondta. Szerinte ezek a napok úgy kerülnek be a magyar történelemkönyvbe, mint „a Kádár-rendszer végnapjai 1989-ben, így ér véget az újkori kommunizmus”.

Magyar „a jövő” embereként beszélt Szabó Bence rendőr századosról, akit „Magyarország egyik legbátrabb emberének” nevezett. Azt mondta, Szabó „nem félt szembeszállni akkor, amikor világossá vált számára, hogy a hatalom átlépett egy határt”.

„Azért, amit a százados úr a hazáért az elmúlt hónapokban és a napokban tett, egy demokráciában kitüntetés jár, nem kihallgatás, házkutatás és gyanúsítás. De kedves barátaim, tudom, mert ismerem jól a magyar történelmet, hogy fognak még a mi dédunokáink a Szabó Bence utcában sétálni”.

– mondta, majd megismételte, hogy „a rendszerváltás után várják vissza Szabó Bencét, akár a rendőrség kötelékébe, akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalba”. A volt százados a Partizánban pénteken megköszönte Magyarnak a felajánlását, de megismételte, nem politikai érdekből csinálta, amit tett.

Szabó a Direkt36-nak arccal, névvel részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett nyomozniuk a Tisza Párt informatikusai ellen, akikre rádolgozhatott a titkosszolgálat. A lap előző nap jelentette meg az ügyről szóló cikkét. A Direkt36 cikkének megjelenése után házkutatást tartottak Szabó Bence lakásán, illetve munkahelyén, az NNI-nél is, majd hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Az ügyet ebben a cikkben foglaltuk össze. Magyar Péter lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy a Szabó által megismertetett ügyben nagyon súlyos bűncselekmények történtek.