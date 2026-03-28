Már az osztrák tévében is Orbánon kacarásznak

Külön részt szenteltek a magyarországi választásoknak a Gute Nacht Österreich mit Peter Klien (Jó éjszakát, Ausztria, Peter Kliennel) c. műsorban az osztrák ORF1-en.

A rövid szatírában Klier a NER 16 évének világraszóló eredményeit gyűjtötte össze, Orbán testsúlyának gyarapodása mellett beszélt arról is, hogy a miniszterelnök évekkel ezelőtt megígérte, hogy 2030-ra Magyarország az EU öt legfejlettebb állama közé fog kerülni, a GDP tekintetében ez már a céldátumnál korábban is sikerült, már ha hátulról nézzük a rangsort. A gazdasági fellendülést Orbán-legendának nevezte, de beszélt a magyar oktatás, egészségügy, közlekedés égbekiáltó sikereiről is, és megismertette az osztrák nézőket Tiborcz István csodálatos felemelkedésével, Felcsúttal, és persze Hatvanpusztával is.

Az adás magyar felirattal lent megtekinthető:

A többi részt nem spoilerezem el, de aki kíváncsi arra, hogy kibe szerelmes Orbán, az mindenképp szánja rá ezt a kilenc és fél percet, és nézze meg a videót.