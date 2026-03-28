Névvel-arccal kiállt egy volt alkotmányvédelmis százados, hogy elmondja, sok kormányváltást akaró ember dolgozik a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál

Tóth Bálint

A rendvédelmisek és a titkosszolgák renoméjának védelmében szólalt meg a Tiktokon az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeiről Tóth Bálint, aki 2025. októberéig az Alkotmányvédelmi Hivatal századosa volt. Tóth a leszerelése óta Weber Bálint néven dietetikus-személyi edző influenszer. A volt nemzetbiztonsági százados a videó elején elmeséli, hogy nem rúgták ki, a videója nem bosszú a szolgálat ellen, onnan jó hangulatban, saját elhatározásból, családi okok miatt szerelt le tavaly október végén. Leszerelése után az első programja az volt, hogy elment a Tisza október 23-ai demonstrációjára, amit hivatásosként még tiltott neki a törvény.

Tóth elmondása szerint azért szólalt meg, hogy kiálljon az AH és a rendőrség sok olyan tagja mellett, akikről most sokan azt hihetik, hogy a kormánypártot szolgálják és az emberek ellen vannak. Előre leszögezte, hogy nem árul el semmilyen minősített információt, a célja nem titkok kifecsegése volt.

„Mind a titkosszolgálatoknál, mind a rendőrségnél rengeteg ellenzéki érzelmű, jó ember és jó szakember dolgozik azon, hogy Magyarországot védje, és nem azon dolgoznak, hogy a kormánypártot kiszolgálják. Ezek az emberek pontosan ugyanúgy várják a kormányváltást, mint akár ti, akár én.”

- mondta a volt államvédelmis.

Tisztán háborús fenyegetésre építeni a kampányt a volt százados szerint „undorító dolog” azzal együtt is, hogy valóban zajlanak potenciális fenyegetést jelentő háborúk a világban. A NATO és az Unió vezetői szerinte nem azért készülnek egy Oroszország elleni háborúra, „mert hülyék és heccből akarnak háborúba menni Oroszország ellen, hanem azért, mert Oroszország valós fenyegetés Európára nézve."