Névvel-arccal kiállt egy volt alkotmányvédelmis százados, hogy elmondja, sok kormányváltást akaró ember dolgozik a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál

POLITIKA
Tóth Bálint

A rendvédelmisek és a titkosszolgák renoméjának védelmében szólalt meg a Tiktokon az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeiről Tóth Bálint, aki 2025. októberéig az Alkotmányvédelmi Hivatal századosa volt. Tóth a leszerelése óta Weber Bálint néven dietetikus-személyi edző influenszer. A volt nemzetbiztonsági százados a videó elején elmeséli, hogy nem rúgták ki, a videója nem bosszú a szolgálat ellen, onnan jó hangulatban, saját elhatározásból, családi okok miatt szerelt le tavaly október végén. Leszerelése után az első programja az volt, hogy elment a Tisza október 23-ai demonstrációjára, amit hivatásosként még tiltott neki a törvény.

Tóth elmondása szerint azért szólalt meg, hogy kiálljon az AH és a rendőrség sok olyan tagja mellett, akikről most sokan azt hihetik, hogy a kormánypártot szolgálják és az emberek ellen vannak. Előre leszögezte, hogy nem árul el semmilyen minősített információt, a célja nem titkok kifecsegése volt.

„Mind a titkosszolgálatoknál, mind a rendőrségnél rengeteg ellenzéki érzelmű, jó ember és jó szakember dolgozik azon, hogy Magyarországot védje, és nem azon dolgoznak, hogy a kormánypártot kiszolgálják. Ezek az emberek pontosan ugyanúgy várják a kormányváltást, mint akár ti, akár én.”

- mondta a volt államvédelmis.

Tisztán háborús fenyegetésre építeni a kampányt a volt százados szerint „undorító dolog” azzal együtt is, hogy valóban zajlanak potenciális fenyegetést jelentő háborúk a világban. A NATO és az Unió vezetői szerinte nem azért készülnek egy Oroszország elleni háborúra, „mert hülyék és heccből akarnak háborúba menni Oroszország ellen, hanem azért, mert Oroszország valós fenyegetés Európára nézve."

választás 2026 POLITIKA Alkotmányvédelmi Hivatal tóth bálint választás 2026