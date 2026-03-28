Orbán és Szijjártó szerint a Tisza informatikusa bevallotta, hogy az ukránok beszervezték, de Gundalf nem mondott ilyet

A kormány váratlanul közétette a Tisza körüli titkosszolgálati botrány egyik kulcsszereplőjének, Gundalfnak az Alkotmányvédelmi Hivatalban rögzített videós meghallgatásának összevágott részeit. A kormánymédia villámgyorsan igyekezett elmagyarázni, hogy mit is kell kiolvasni az 50 perces videóból, ami két meghallgatás összevágott részleteiből áll össze. Aztán jöttek a fideszes influenszerek, majd Orbán Viktor közölte, hogy az informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok, ezt most már bárki meghallgathatja. Végül jött Szijjártó Péter is, aki már egészen odáig jutott, hogy „kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját meghallgatásán saját maga elmondja, hogy az ukránok beszervezték, az ukránok kiképezték, az ukránok kapcsolattartót jelöltek ki a számára és még támadó akciók végrehajtására is felkészítették”.

Csakhogy az 52 perces videóban ilyen nem hangzik el.

A két tiszás informatikus ügyéről a Direkt36 írt a héten, majd Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda most már csak volt századosa arccal és névvel is elmesélte, hogyan lett egy gyermekek online szexuális kizsákmányolásának induló (kamu) ügyből egy titkosszolgálati hátteret sejtető történet. A két informatikust valaki arra próbálta rávenni, hogy adjanak információkat a Tisza rendszeréből, majd a kampány előtt döntsék be azt. A bonyolult ügyet itt foglaltuk össze.

Gundalf a fiatalabb, 19 éves. Ő volt az, aki már nem dolgozott a Tiszánál, amikor valaki arra akarta rávenni, hogy menjen vissza, és adjon ki adatokat a párt rendszeréből, majd valamikor a kampányban döntsék be azt. Nemcsak őt keresték meg, hanem Budhát is, aki a Tiszánál volt ekkora is informatikusként. Egymással kommunikáltak a megkeresésről, a Tiszát is tájékoztatták erről, és mindketten arra jutottak, hogy magyar szolgálatok vannak a háttérben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal ugyanakkor azt állítja egy nyilvánosságra hozott jelentésben, hogy már régóta figyelték a két informatikust. Gundalfról azt írták, hogy „ellenérdekelt titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás miatt évek óta figyelik a 19 éves fiatalt. Ehhez képest gyermekek online szexuális kizsákmányolásával gyanúsították meg őket egy névtelen feljelentésben, amit a médiahatóságnak küldtek el. Ezért került az ilyen ügyekben nyomozó Szabó Bencéékhez az ügy, de a nyomozó szerint már az elejétől feltűnő érdeklődést mutatott a két informatikus iránt az AH.

Gundalf meghallgatásán a gyerekpornó szóba sem került, de az AH-sok azt nem tagadják, hogy a lefoglalt eszközökön találták meg Gundalf és Budha beszélgetését arról, hogy próbálja valaki beszervezni őket. Gundalf az első beszélgetésben nem is érti, hogyan lenne ennek külföldi szála. Azt elismeri, hogy gimnaistaként online tanult a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központjában, aminek a központja elvileg Tallinnban van. Azt is, hogy az annyira felháborította az oroszok támadása, hogy a háború kitörésekor önkéntesként csatlakozott az ukrán informatikai rendszerek megerősítésén dolgozó civilekhez, járt is Kijevben egyszer, ahol egy férfi felajánlotta, hogy csatlakozzon egy nemzetközi csapathoz, de visszautasította.

De azt egyszer sem mondja, hogy beszervezték volna az ukránok, hogy adatokat adott volna ki, ezért pénzt kapott volna. Hivatalosan egyébként nem is vádolják kémkedéssel. A második beszélgetésben fogalmaz úgy, hogy sokat gondolkodott azon, amit az AH-sok mondtak neki (ez valójában erős sugalmazás volt a felvétel szerint), és hajlik arra, hogy valami beszervezés jellegű dolog volt, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, bár nem derül ki, hogy pontosan mire mondja ezt. De azt itt sem ismeri el, hogy sikeresen beszervezték és kiképezték volna az ukránok.

De ezt nem különösebben zavarta Szijjártót, aki ilyenek mond a Facebook-videójában: „ma is bedőlt egy tiszás mutatvány. Az ukránok kiképeztek egy kémet, az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig fellépett ezzel szemben, hisz az a dolga, hogy megvédje Magyarország szuverenitását", aztán mondja azt is, hogy „vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hősgyártásnak", utóbbi vélhetően Szabó Bencére vonatkozik.

Magyar Péter is reagált az ügyre. Mára a közleménye címében azt írja, hogy a kormány illegálisan tette közzé a Gundalf meghallgatásról készült, megvágott videót. Szerinte „egyre mélyebbre ássa magát a TISZA-t megfigyelő állampárt. Miután Szabó Bence bátorsága leleplezte az újkori kommunizmus legsúlyosabb nemzetbiztonsági bűncselekmény-sorozatát: állami és magántitkosszolgálatokkal próbálták szétverni a legerősebb politikai közösséget, a kormány már nem is cáfolja, hogy ez volt a cél”.

A videóból szerinte az derül ki, hogy „a titkosszolgàlat nem is tagadja, hogy koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre. És azt sem tagadják, hogy a háttérben egy, a TISZA ellen irányuló szervezett titkosszolgálati művelet rajzolódik ki”.



Magyar úgy látja, hogy a kormány saját vágott anyagából egy 19 éves fiatal története derül ki, aki egy NATO-akkreditált kiberbiztonsági képzésen vett részt, amelynek kapcsán a NATO-tagállam Észtországban is járt. Az is kiderül, hogy ha történt is ellene beszervezési kísérlet, azokat visszautasította.



Miután a TISZA önkénteseként kezdett dolgozni, megkeresték a magyar állami és magán titkosszolgálatok, hogy működjön együtt a TISZA Párt ellen irányuló akcióban. Ezt is visszautasította - írja Magyar. Ezután kapta a nyakába a koholt vádakat, házkutatásokat, az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásait, nyomásgyakorlást és titkosszolgálati megfigyelést. „És még nincs 20 éves. És ezt az Orbán-kormány ismeri be. Maguk hozzák nyilvánosságra, hogy politikai célokra használják a magyar nemzetbiztonságot és a titkosszolgálatokat”.



Sok más mellett erről az ügyről is szól a heti Közért: