Orbánt győri leolvadása után már Török Gábor is temeti

Rikácsolt, kikészült. Fotó: Németh Dániel/444

A magából kivetkőzve ordibáló, agyban szétesett, a saját jelöltjének nevét is elfelejtő, az ellentüntetőkre fekete ruhás kopaszokat küldő Orbán Viktor látványos győri összeomlása határozott véleményre sarkallta Török Gábor politológust. A zavarba ejtő eseményeket mikroelemző posztját Török ezzel kezdte:

„Nem tudom, hogy van-e elbillenés. Április 12-én majd kiderül.”

De gyorsan jött a viszont:

„Azt viszont ma láttuk, hogy kibillenés már van. Ez a hang, ez a szituáció egészen biztosan nem az, ami segíthet a Fidesznek. Ez nem a "biztos választás", nem a "nyugodt erő" vagy a "stratégiai nyugalom" és nem is a "Magyarország miniszterelnöke" plakátokra tett és évekig gondosan ápolt képe.”

A konklúzió?

„Az elemzőnek nem dolga a tanácsadás, ezért inkább így fogalmazok: ha ilyen lesz a hátralévő két hét, az nem sok jót ígér a kormányoldalnak.”

Török posztjában megnézheted a talán legkínosabb jelenetet Orbán beszédéből, amikor mutogatva-kiabálva ukránozza a tiszás ellentüntetőket.

Hogy miért gondolja így a fentieket a legendásan visszafogott elemző is? Olvasd el és nézd meg