Trump egy tökéletes mondattal összefoglalta, hogy merre van az arra a világban

Egy floridai befektetői konferencián mondott beszédet Donald Trump pénteken. Az amerikai elnök mélystratégiai elemezés helyett saját gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Ezek közül az egyik kapaszkodót nyújt abban, hogyan áll a hadseregét idén aktívan használó Trump a háború és béke kérdéséhez:

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő"

- jelentette ki az elnök, mindenféle egyéb részletek nélkül. Kubát persze már nézegeti egy ideje.

Méltatta továbbá az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, és bírálta a NATO-t, amiért nem támogatják a tagállamok az Irán elleni háborút.

„Mi mindig ott vagyunk nekik, de most, az alapján, amit tesznek, azt gondolom, hogy nem is kéne" - mondta és, súlyos hibának minősítette, hogy a NATO nem szállt be a támadásba, miközben az Egyesült Államok több száz milliárd dollárt költ évente a szövetségesei biztonságára. Bírálta Friedrich Merz német kancellárt is, amiért nem hajlandó részt venni a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztonságossá tételében. „Friedrich, a kancellár azt mondta, ez nem a mi háborúnk; hát Ukrajna meg nem a miénk, de mégis segítünk nekik" - jelentette ki Trump.

Marco Rubio külügyminiszter a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóján azt mondta újságíróknak, hogy az iráni konfliktus lezárása „hetek és nem hónapok” kérdése. A közel-keleti amerikai csapaterősítés Trumpnak biztosít döntési mozgásteret és rugalmasságot. Rubio kijelentette azt is, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletben, de ennek lehetősége fennáll. „Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése, vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget".