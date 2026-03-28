Világszerte milliók tüntetnek egyszerre Donald Trump ellen

A No Kings tüntetéssorozat harmadik eseményén az Egyesült Államok összes tagállamában tüntettek Donald Trump politikája ellen. A szervezők azt remélik, hogy az Egyesült Államok történetének legnagyobb egynapos, erőszakmentes tiltakozása lesz, ennek keretében több mint 3200 eseményt szerveztek mind az 50 államban.

A legnagyobb tömeget, több mint százezer főt Minnesota ikervárosaiba – Minneapolisba és Saint Paulba – várják, itt Bruce Springsteen és Joan Baez is fellépett. A Trump-kormányzat az év elején vezényelte a térségbe a szövetségi bevándorlási ügynököket, akik óriási felháborodást kiváltva két helyi lakost, Renee Goodot és Alex Prettit is megöltek.

A lakosság ICE általi terrorizálása mellett a tüntetők tiltakoztak Trump megalomán fehér házi bálterme, az Ukrajnának nyújtott támogatás csökkenése, a véget nem érő közel-keleti konfliktus, az amerikai katonák esetleges odaküldése, a republikánusok levélszavazás eltörlésére irányuló törekvései ellen is.

Tüntetők a minnesotai törvényhozás előtt Fotó: KEREM YUCEL/AFP

További nagy tüntetések vannak New Yorkban, Los Angelesben és Washingtonban is, de az események kétharmadát nem nagyvárosokban, hanem kisebb településeken tartják.

Ez egyébként a harmadik No Kings tiltakozás azóta, hogy Trumpot újraválasztották. Az első No Kings tüntetést 2025 júniusában tartották, ekkor Donald Trump erősödő autoriter törekvései ellen tiltakoztak, másodjára októberben a bevándorlási intézkedések szigorodása miatt tüntettek, akkor 7 millió ember vett részt a megmozduláson 2700 helyszínen.

A Harvard Egyetem Kennedy Schoolja és a Connecticuti Egyetem közös kutatási projektjének adatai alapján az elmúlt egy évben, mióta Donald Trump újra hivatalba lépett, az Egyesült Államokban a tüntetések száma meghaladta az első elnöki ciklusának azonos időszakában regisztráltakat. 2025-ben több mint 10 700 tüntetés volt, ami 133%-os növekedést jelent a 2017-ben, Trump első hivatali évében regisztrált 4588 tüntetéshez képest.

No Kings tüntetők Rómában Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az Egyesült Államok határain kívül is rengetegen tüntettek, legalább 15 másik országban. Tiltakozások voltak többek között Rómában, Párizsban, Madridban, Amszterdamban, Sydneyben és Tokióban is.