A közélet nevű drog legsúlyosabb függői

A megváltozott médiafogyasztási, sőt politikafogyasztási szokások miatt a múlt héten felhívást intéztünk az olvasókhoz. Olyan embereket kerestünk, akik egyszer csak azt vették észre magukon, hogy – a békához hasonlóan, ami lassanként megfő a fazékban fokozatosan felforralt vízben anélkül, hogy észrevenné (amúgy észreveszi) – egy ideje nem tudnak lemondani valamilyen közéleti trash tartalomról, annyira beszippantotta őket az „olyan rossz, hogy már jó”-hangulat.
Voltak, akik csak röviden írtak arról, mi ejtette őket foglyul:
De akadtak olyan anonim függők is, akik hosszan elemezték saját szenvedélyüket. Ezekből válogattuk ki a legerősebbeket.
A kormánymédia legendás betelefonálója kért szót a Tisza őriszentpéteri fórumán, és nem okozott csalódást.
Az első adás a választások estéjén 19:30-tól lesz látható.
„Havas Henrik és Dömsödi Gábor ismét fullba nyomják!” – hirdetik a két (ezek szerint) kretén műsorát, a Full HD-t. Mintha A szomszéd nője mindig zöldebb két öregje Hacsek és Sajót improvizálna. Sőt!
Az év filozófiai vitája zajlott le a Hír TV betelefonálós műsorában közvetlenül karácsony előtt: vajon gyűlölheti-e jó a rosszat, vagy csak a rossz gyűlölheti a jót? Mi az élővilág legnagyobb tévedése? Gábornak mindenre megvolt a válasza. Többnyire ugyanaz.
Propagandista-e a propagandista, ha nem ér el senkit? Vagy ez az egész csak arról szól, hogy egy írni-olvasni alig tudó embert is pszichózisban tartsanak egy „fontos feladattal”?
Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.