A köztévé műsorvezetője a 444 posztja alatt szólt be Vitályos Eszternek

„Semmilyen tiszteletet nem érdemeltek Eszter. Semmilyet”
– kommentelte a 444 egy februári Facebook-posztja alá Freddie, vagyis Fehérvári Gábor Alfréd énekes, aki a köztévén vezeti hosszú évek óta a Szerencseszombat című műsort.
Freddie egy olyan, februári 12-én közzétett videónk alatt nyilvánította ki Vitályos Eszternek – és a többes szám miatt feltehetően a kormánynak – szánt véleményét, amiben a kormányszóvivő Vitályos a köztévén élő egyenesben közvetített kormányinfón több tiszteletet kért kollégánktól a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, miután jeleztük, hogy Gulyás Gergely állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban.
Freddie legutóbb március 14-én vezette a Szerencseszombat című műsort a Duna tévén.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.