Karácsonyék programot indítanak, hogy összehozzák a magányos, idős embereket és a szálláskereső fiatalokat

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy Budapest elindítja a Megbízható Szobabérlet programot, amivel magányos, idős embereket és szálláskereső fiatalokat akarnak összehozni.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programban az idősek megbízható, előzetes ellenőrzési folyamaton átesett fiatalokat fogadhatnak otthonukba, jogilag rendezett bérleti szerződés és folyamatos szakmai segítség mellett.

„Egy olyan programot dolgoztunk ki, ami biztosítja, hogy valóban csak olyan párosok kerüljenek egymás mellé, akik aztán később tényleg legendásak lesznek” - mondta Karácsony.

