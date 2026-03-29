Két év után teljesül Lázár János ígérete: áprilistól a tömegközlekedéssel eddig elérhetetlen négy településre is jár busz

Április 1-jétől Iborfiára, Kaszóra, Nemesmedvesre és Tornakápolnára is jár busz. Ez az a négy település az országban, amit eddig sem busszal, sem vonattal nem lehetett elérni.

A MÁV-csoport közleménye alapján Iborfiáról Zalaegerszegre, Kaszóról Nagyatádra, Nemesmedvesről Szentgotthárdra, Tornakápolnáról pedig Edelénybe lehet majd utazni. Mindegyik járat naponta háromszor közlekedik.

Iborfia Fotó: Bankó Gábor/444

Az új járatok indításával Lázár János közlekedési miniszter egy több, mint kétéves ígéretét valósítja meg. Lázár még 2024 januárjában mondta azt, hogy a MÁV és a Volán minden magyar települést elér. Mi azonban megtaláltunk azt a négyet, amit biztosan nem. Amikor 2024 februárjában megkérdeztük Lázártól, mi lesz ezzel a négy faluval, azt mondta, hogy az állapotot hibásnak találta, ezért intézkedett az ügyben. Megígérte, hogy hamarosan mind a négy településre jár majd busz.

Az ügyben 2024 augusztusában történt előrelépés, amikor Lázár bejelentette, hogy minden magyar települést közvetlenül össze akar kötni a járásközpontjával. A helyzetet egy új törvénnyel, az általa csak személyszállítási alkotmánynak nevezett jogszabállyal akarta rendezni. A törvényt végül 2025 áprilisában szavazta meg a parlament. Az érintett négy településnek további egy évet kellett várnia a megvalósításra.

Magyar települések, ahová sem busz, sem vonat nem jár. A Dunanántúlon északról délre haladva Nemesmedves, Iborfia és Kaszó. Északkelet-Magyarországon pedig Tornakápolna. Forrás: Google Maps

