Két év után teljesül Lázár János ígérete: áprilistól a tömegközlekedéssel eddig elérhetetlen négy településre is jár busz

Április 1-jétől Iborfiára, Kaszóra, Nemesmedvesre és Tornakápolnára is jár busz. Ez az a négy település az országban, amit eddig sem busszal, sem vonattal nem lehetett elérni.

A MÁV-csoport közleménye alapján Iborfiáról Zalaegerszegre, Kaszóról Nagyatádra, Nemesmedvesről Szentgotthárdra, Tornakápolnáról pedig Edelénybe lehet majd utazni. Mindegyik járat naponta háromszor közlekedik.

Iborfia
Az új járatok indításával Lázár János közlekedési miniszter egy több, mint kétéves ígéretét valósítja meg. Lázár még 2024 januárjában mondta azt, hogy a MÁV és a Volán minden magyar települést elér. Mi azonban megtaláltunk azt a négyet, amit biztosan nem. Amikor 2024 februárjában megkérdeztük Lázártól, mi lesz ezzel a négy faluval, azt mondta, hogy az állapotot hibásnak találta, ezért intézkedett az ügyben. Megígérte, hogy hamarosan mind a négy településre jár majd busz.

Az ügyben 2024 augusztusában történt előrelépés, amikor Lázár bejelentette, hogy minden magyar települést közvetlenül össze akar kötni a járásközpontjával. A helyzetet egy új törvénnyel, az általa csak személyszállítási alkotmánynak nevezett jogszabállyal akarta rendezni. A törvényt végül 2025 áprilisában szavazta meg a parlament. Az érintett négy településnek további egy évet kellett várnia a megvalósításra.

Magyar települések, ahová sem busz, sem vonat nem jár. A Dunanántúlon északról délre haladva Nemesmedves, Iborfia és Kaszó. Északkelet-Magyarországon pedig Tornakápolna.
A négy falu különleges helyzetéről ebben a cikkben írtunk bővebben. Tornakápolnán a helyiekkel is beszélgettünk, Iborfiát pedig választási riportban mutattuk be.

