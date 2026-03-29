Nyilvánosság elé állt a Századvég-elemző, akinél az AI-s Tisza-program volt az utolsó csepp

A momentumos Tompos Márton tett közzé egy interjút a csatornáján vasárnap délután, melyen a közelmúltban még a fideszes thinktanknál, a Századvégnél dolgozó Balogh Bence beszél a munkakörülményeiről, és arról, hogy miért döntött a távozás mellett.

Balogh senior makro- és szakpolitikai elemző volt a Századvégnél, és többek között arról beszélt, hogy az intézetnél ugyan készültek kifejezetten jó szakmai anyagok, de volt, hogy ezeket felülről, személyesen Orbán Viktor kaszálta el. Ilyen volt a bérlakáspiacról szóló munkájuk, amiért elmondása szerint államtitkárok is lobbiztak a miniszterelnöknél, de hiába: a szakmai érveik ellenére Orbán úgy látta, hogy ő ezt jobban tudja.

Az interjúból kiderül az is, hogy Balogh régóta meggyőződéses liberális, tagja volt az SZDSZ-nek, majd az Együttnek és a Momentumnak is besegített, de párhuzamosan ezzel a NER-ben kapott állást, előbb minisztériumban, majd a Századvéghez került. Elmondása szerint ott az utolsó csepp az volt, amikor elé rakták az Index által a Tiszának tulajdonított, nyolcszáz oldalas programot. Mint mesélte, sokat dolgozik AI-val, és hamar meglátta, hogy ebben tipikus AI-hibák vannak. Jelezte is ezt, és mondta, hogy inkább foglalkozzanak a tényleges Tisza-programmal, azzal is vannak valós problémák, például hogy túl sokat ígérnek. De azt kapta erre, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy ez igaz vagy sem, csak írja le, hogy mi van az Indexen megjelent dokumentumban.

Ezután mondott fel, és mint mesélte, korábban is volt már, hogy narratívákhoz rendeltek tőle szakmai munkát, például amikor az EU versenyképtelenségét kellett kritizálnia, miközben Magyarország az unió egyik legkevésbé versenyképes országa.

Kitért arra is, hogy miközben ugyan „liberális gerillaként” tekintett magára a NER védvonala mögött, a századvégesek többsége a hétköznapi értelemben magas státuszú, becsületes, jó fej, gyakran laza értelmiségi. Vannak ugyan vérivósabb fideszesek és altright-osok is, de szerinte a többség nem ilyen, és volt, hogy kormánykritika is előfordult, például az egyik középvezető nemrég az ebédlőben vállalhatatlannak nevezte az MTVA-t egy beszélgetés során. Mint mondta, a csoportkohézió és a közösségi szellem el tudja működtetni jó emberekkel is a gonosz rendszert, és ez szerinte tanulságos Magyarország számára is.

„Ez a rendszer szerintem egy gonosz rendszer, nem jó Magyarországnak, és az, hogy tisztában vagyok, és ennek a rendszernek dolgozok, és van egy ilyen tehetetlenségérzet. Illetve hogy ennek kell dolgoznod, miközben egy más dologban hiszel, ez egy permanens frusztrációt és dühöt okoz, elkezdi megzabálni az egészségedet” – mondta Balogh arról, hogy miért élte meg szabadulásként a felmondását.

A végén Balogh elmondta azt is, hogy szerinte a NER leszálló ágban van, és ha nem is most jön el a változás, a következő időszakban ő akkor is egy liberális pártban dolgozna tovább. De azért reméli, hogy most jön, és hozzátette még, hogy ezért „Hajrá, Peti!”