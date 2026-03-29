Torzszülött, törött lábú, kórosan kistestű állatok láthatók egy fideszes országgyűlési képviselő sertéstelepén készült felvételen

A cikkben látható videó felkavaró lehet!

Kétfejű, torz kismalac, korukhoz képest kórosan kistestű, illetve törött lábú disznók láthatók azokon a felvételeken, amelyek Horváth István fideszes országgyűlési képviselő sertéstenyészetében készültek a Tolna megyei Bátyán 2024-ben. A videók eljutottak a 444-hez, és több forrásból úgy értesültünk, hogy még 2024-ben egy, a felvételektől független büntetőeljárás során a Bács-Kiskun megyei rendőrséghez is.

A felvételeken az állatok láthatóan rossz egészségi állapotban vannak, mégis valamennyit életben hagyták. Forrásainktól úgy tudjuk, a kétfejű malac beltenyészet következtében születhetett genetikai rendellenességekkel, a törött lábú disznóra a nem megfelelő tartás miatt rátámadtak a társai, a kórosan kistestű disznók pedig a túlzott gyógyszeres kezelés miatt nem fejlődtek természetesen.

Megmutattuk a videókat egy állatorvosnak, aki évtizedek óta dolgozik az állattenyésztésben Magyarországon. A munkahelye miatt csak név nélkül nyilatkozott a 444-nek.

Az első videón szerinte egyértelműen egy torzszülött malac látható, és az is egyértelmű, hogy a megtartása nem indokolt, és nem is lenne hosszú távon életképes. Ilyen esetben állatvédelmi szempontból megengedett az élet kioltása. „Meg kell szabadítani az állatot a szenvedéseitől.”

A második videóról a szakértő azt mondta, tudni kell, hogy „a malacok azért nem túl barátságosak egymással”. „Ha valamelyiket kikezdik, azt akár halálra is kínozzák. Itt van több olyan állat is, amelyik a mozgásában gátolt. Ennek több oka is lehet, de a nagyüzemi sertéstartásban ebben az esetben is indokolt lehet az élet kioltása” – magyarázta.

A harmadik videón az állatorvos szerint nem jól fejlett jószágok láthatók. (Úgy tudjuk, ezek az állatok 70 naposak.) Ugyanakkor az is látszik, hogy van enni- és innivalójuk, nyugodtan fekszenek, nem éheznek.

Az állatorvos azt mondta, ha az ő illetékességi területén lenne ez a sertéstelep, „bár nem ott van, de ha ott lenne, elbeszélgetnék a tulajdonossal, hogyan tudna egy kicsit jobb eredményeket elérni, hogy 70 naposan ne így nézzen ki a malac”.

„Azt gondolom, hogy a szakmának ez az alja, határeset, rossz tenyésztési munka, de még belefér” – mondta. Szerinte az állatkínzás büntetőjogi kategóriáját a videókon látottak nem merítik ki, „bűncselekmény gyanúját, mint állatkínzás, én kizárnám”.

Részletes kérdéssort küldtünk a Bács-Kiskun megyei rendőrségnek, hogy megtudjuk, indult-e bármiféle eljárás akár Horváth István, akár a sertéstenyésztéssel és -hizlalással foglalkozó cége, a Bafami Kft. ellen a videók miatt. A következő választ kaptuk: “(…) az Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni”.

Nem tudjuk, hogy Horváth tudott-e az üzemében uralkodó állapotokról, tettek-e lépéseket, és ha igen, mikor, az állatok életkörülményeinek javítása érdekében, ahogyan azt sem, jelenleg milyen körülmények között tartanak ott állatokat. Kerestük Horváth Istvánt is a hivatalos képviselői e-mailjén, de nem reagált a megkeresésünkre. Kerestük a Bafami Kft.-t tulajdonló Sárrét Zrt.-t is, de a cégadatbázisban feltüntetett e-mail címük nem elérhető.

Horváth István 2006 és 2014 között Szekszárd polgármestere, 2006 óta pedig a Tolna megyei 01. számú, szekszárdi központú egyéni választókerület országgyűlési képviselője a Fidesz-KDNP színeiben. Az érdekeltségébe tartozó Bafami Kft. milliárdos forgalmat bonyolított az elmúlt években. Az utolsó elérhető beszámoló 2024-es, eszerint a cég 3,1 milliárd forintos árbevétel mellett 311 millió forint adózott eredményt ért el. Horváth a vagyonnyilatkozata szerint 50 százalékos tulajdonosa a cégnek (és további négy vállalat is az érdekeltségei közé tartozik, annak a Sárrét Zrt.-nek a fele is az övé a vagyonnyilatkozata szerint, ami a cégnyilvántartásban a Bafami tulajdonosaként van feltüntetve).

2021-ben az Átlátszó írta meg, hogy a Bafami Sertéstenyésztő és -Hizlaló Kft. 1,9 milliárd forinthoz jutott az uniós agrártámogatásokból. Horváth képviselősége és üzleti tevékenysége mellett a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének elnöke, és tagja a parlament Mezőgazdasági Bizottságának.

A Bafami bátyai telephelye az elmúlt években egy furcsa malaclopási ügy miatt szerepelt többször is a hírekben. A Blikk számos cikkben írt arról, hogy Horváth 2024 tavaszán feljelentést tett a rendőrségen, mert állítása szerint a bátyai telepéről elloptak 230 malacot, amivel a tettesek 10 millió forintos kárt okoztak neki.

Néhány hónappal később a politikus azt állította, már 2022-ben, majd 2023-ban is követtek el a cége sérelmére bűncselekményt, ráadásul nem 230 disznót loptak el, hanem több mint ötezret. A többször módosított feljelentésben végül 243 millió forintban állapította meg a sertéstelepéről ellopott malacok értékét.

A képviselő állítása szerint ellopott malacok közül néhányat a közeli Hajóson gazdálkodó Gilián Zoltántól 2024-ben lefoglalt a rendőrség. A gazda a Blikk szerint egy ideig károsultként szerepelt az ügyben, aztán 2025 májusában meggyanúsították orgazdasággal. Eszerint tudott arról, hogy az általa megvásárolt malacokat Horváth István cégének, a Bafami Kft.-nek a telepéről lopták el. A gazda állítása szerint bizonyítani tudja, hogy a malacok nem onnan származtak, és perli a rendőrséget.

Gilián Zoltán szerint az állatait jogellenesen foglalta le és adta át a Bafaminak a rendőrség, és végig tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. 2025 végén aztán a rendőrség bizonyíthatóság hiányában megszüntette az eljárást a gazdával szemben.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről azt közölték a Blikkel, hogy a nyomozással kapcsolatban törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség szerint a lefoglalás megszüntetésére és a lefoglalt állatok kiadására törvényesen került sor.

Gilián Zoltán szerint a Bafami Kft. által tett feljelentésre, és a vele kapcsolatos kényszerintézkedésre azért került sor, hogy a cég az általa elnyert pályázatokban előírt sertésállomány meglétét igazolni tudja, ezért feljelentést tett a NAV-nál költségvetési csalás gyanúja miatt. Ebben az ügyben el is rendelték nyomozást.

Vagyis Horváth István feljelentést tett több ezer malac ellopása miatt, ezután lefoglalták egy környékbeli gazda néhány állatát, bűncselekménnyel gyanúsították meg, aztán megszüntették az eljárást, ezután pedig költségvetési csalás gyanúja miatt nyomotak Horváth cégénél.

Horváth nyilatkozott a Blikknek a malaclopási üggyel kapcsolatban, akkor azt mondta, csak annyit tud, hogy a feljelentése alapján zajlik a nyomozás, ezen túlmenően más információval nem rendelkezik. Azt kérte, tartsák tiszteletben, hogy ez egy családi vállalkozás, ami nem érinti a közszereplői tevékenységét. Később annyit tett ehhez hozzá, hogy ha lezárul a nyomozás, szívesen nyilatkozik majd.

A Horváth feljelentésével indult malaclopási ügynek ugyanakkor vannak más gyanúsítottjai is, köztük egy volt ott dolgozó, aki sokáig letartóztatásban is volt. Úgy tudjuk, a rendőrség lefoglalta a telefonját, amelyen rajta voltak a fenti videók is.

Alapos a panasz, mégsincs büntetés

Horváth István feleségének nevén van egy másik cég, a Bikácsi Agrár Kft., amely Tengelicen vágóhidat üzemeltet. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal tavasszal és nyáron is helyszíni szemlét tartott a vágóhídon – erről 2025 szeptemberében osztott meg dokumentumokat Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a Facebook-oldalán.

A hatóság közérdekű bejelentés alapján tartott szemlét a vágóhídon, a bejelentő azt írta: „munka szervezetlenség, vezetés hiánya, hűtött béltároló nincs, a legyek ki-be járnak, ATEV szállítás (állattetemek szállítása) rendszertelen a számlák fizetése hiányában, a sertések jellemzően azonosíthatatlanok”.

A kormányhivatal megállapította, hogy a közérdekű bejelentés alapos, de nem szabtak ki büntetést a vágóhídra, az üzemeltető ugyanis vállalta, hogy „önként bezárja” és felújítja az üzemet.

Hadházy azt állítja, a Bafami sertéstelepéről „eltűnt disznók” Horváth feleségének vágóhídjára kerültek. A képviselő posztja szerint a vágóhídon elképesztő higiéniai hiányosságokat találtak, „az udvaron bomló tetemekről, a kukákból kilógó belekről fotókat is kaptam, ezek annyira undort keltőek, hogy csak az egyiket mutatom be és azt is elhomályosítva”.

Horváth István 2013-ban főszereplője volt a dohánybolt-koncessziók kiosztása körüli botránynak, miután a HVG megszerzett egy hangfelvételt, amin a képviselő arról beszél, hogyan döntötte el a Fidesz, hogy Szekszárdon és környékén ki kaphat trafikot és ki nem. A felvételen többek között elhangzik, hogy „az a lényeg, elkötelezett jobboldalinak kell lenni”.

Egy másik, 2012-ben készült hangfelvételen Horváth a szekszárdi önkormányzat rendkívüli ülésén beszélt arról, hogy a Tiborcz István-féle Elios Zrt. képviselőjével egyeztetett telefonon a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázat hivatalos kiírása előtt fél évvel. A hangfelvételt az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is vizsgálta.