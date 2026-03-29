Vitályos Eszter kommentben reagált Freddie beszólására

Miután megírtuk, hogy a Freddie néven éneklő Fehérvári Gábor Alfréd, aki a köztévé felületén vezeti a Szerencseszombat című műsort, a 444 Facebook-posztja alatt szólt be egy kommentben Vitályos Eszternek, utóbbi is billentyűzetet ragadt, hogy kommenteljen. A kormányszóvivő az Index posztja alatti kommentszekciót választotta riposztolásra, és regálva Freddie kommentjére, amiben az énekes azt írta;

„Semmilyen tiszteletet nem érdemeltek Eszter. Semmilyet”,

Vitályos jól megmondta, mert azt válaszolta:

„Jól megmondta! Bár az igazat megvallva senkit sem ismerek, aki Freddie-nek hívatja magát.”

Az Index megkereste az ügyben a közmédia, vagyis az MTVA sajtóirodáját is, ahonnan az alábbi választ kapták:

„Nem, nem tartjuk összeegyeztethetőnek a közmédia etikai kódexével és belső szabályzatával, hogy egy állományban lévő műsorvezető nyilvános felületen véleményt nyilvánítson közéleti, politikai témában! Sőt, nem is engedélyezett műsorvezetőink számára. Fehérvári Gábor Alfréd előzetesen nem egyeztetett senkivel. Az MTVA vezetésével sem, tekintettel arra, hogy a közmédiával műsorvezetőként 2021 december vége óta nem áll semmilyen jogviszonyban, így tettéért fegyelmi eljárás és/vagy bármilyen munkajogi következmény megindítása nem lehetséges.”

A közpénzből finanszírozott közmédia közpénzből finanszírozott sajtóirodája ehhez még hozzátette azt is, hogy a 444 szerintük „téves és hiteltelen információt közölt, ugyanis Fehérvári Gábor Alfréd nem műsorvezetője a közmédiának”, miután „az érintett személy”, vagyis Freddie „egy kereskedelmi műsor szereplőjeként került a képernyőre, amelynek a közmédia nem gyártója és nem megrendelője, csupán felületet biztosít a műsor megjelenéséhez”.

Mindezeken túl a közpénzből finanszírozott közmédia közpénzből finanszírozott sajtóirodája izgalmas jelzőkkel is illette a 444-et, ami szerintük „ellenzéki, és egyébként külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatot tartó újságíróval működik együtt Magyarország ellen”.