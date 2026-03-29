WP: Hetekig tartó szárazföldi műveletre készül Iránban a Pentagon

Hetekig tartó szárazföldi műveletekre készül a Pentagon Iránban – írja a Washington Post amerikai kormányzati tisztviselőkre hivatkozva. Közben már több ezer amerikai tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre, egyelőre azonban még nincs hivatalos megerősítés arról, hogy Donald Trump valóban jóváhagyná a szárazföldi beavatkozást.

A Washington Post forrásai szerint a lehetséges szárazföldi műveletek nem érnék el egy teljes körű invázió szintjét, inkább rajtaütésekből állnának, amiket különleges egységek és hagyományos gyalogos egységek vegyesen hajtanának végre.

A 31. tengerészgyalogos expedíciós egységet 2200 tengerésszel és tengerészgyalogossal az elmúlt hetekben már a térségbe vezényelték, az Axios pedig arról számolt be, hogy a Pentagon egy végső csapásra készül Irán ellen. A kiterjedt bombázás mellett ebbe már szárazföldi erőket is bevetnének a lap szerint. A Wall Street Journal szintén arról írt, hogy tízezer újabb szárazföldi katona Közel-Keletre vezénylését is fontolgatja a Pentagon.

A Közel-keletre érkező USS Tripoli egy korábbi küldetésén. Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Egyelőre azonban nem tudni, hogy Trump jóváhagyja-e a Pentagon hivatalosan még nem is megerősített terveit. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Washington Postnak annyit mondott, hogy „a Pentagon feladata az előkészületek megtétele, hogy a főparancsnok számára a lehető legtöbb opció álljon rendelkezésre. Ez nem jelenti azt, hogy az elnök döntést hozott.”

A lap szerint a Hormuzi-szoros közelében fekvő iráni olajexport-központ, a Kharg-sziget esetleges elfoglalása ugyanúgy felmerült Washingtonban kormányzati szinten, mint a rajtaütések más partmenti területeken. Egyik forrásuk szerint az ilyen műveletek hetekig, nem hónapokig tarthatnának, egy másik azonban „néhány hónapos” időtávot valószínűsített.

A Kharg-sziget elfoglalása az iráni drónok, rakéták és a szárazföldről várható további ellencsapások miatt komoly kockázatokkal járhat, ezért egyes katonai szakértők inkább a sziget körbeaknázását, illetve egy célzott és behatárolt szárazföldi műveletet javasolnak. Ebben az amerikai csapatok a hajózásra veszélyes iráni partmenti katonai létesítményeket kísérelnének meg felszámolni.