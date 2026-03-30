A Fidesz nem hajlandó elfogadni, hogy Csömör tökös közössége nem kér a választási plakátokból

A Fidesz a 444 információja szerint nem hajlandó elfogadni, hogy egy magyar település lakóközössége nem kér a trágár szövegekkel és képekkel kidekorált választási plakátokból. Ezért tudomásunk szerint egyrészt feljelentést tettek a Csömörön történtek miatt, a faluban ugyanis helyi aktivisták pénteken minden párt plakátjait leszedték. Másrészt a hétvégén csakazértis újra kiraktak vagy 30 friss fideszes plakátot a község utcáin, aminek egy részét a helyiek azóta már ismét leszedték. Sőt a legfrissebb híreink szerint hétfőn délelőtt a kormánypárt megindította az aktivistáit, hogy az összes leszedett - és helyben sértetlenül megőrzött - plakátjukat rakják vissza. A párt jelöltje, Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig szóba sem volt hajlandó állni a pártsemleges akció szervezőjével.

Hogy mi ez az egész?

Csömör polgárai mindig is öntudatos közösséget alkottak, aminek a múlt héten újabb látványos példáját adták: annyira elegük lett a település utcáit elrondító, trágár szövegekkel és horogkeresztekkel kidekorált választási plakátokból, hogy összeálltak, és még pénteken leszedték az összeset. Mármint ténylegesen a községben kirakott összes plakátot, minden pártét részrehajlás nélkül.

Az okokat így fogalmazta meg a helyi újság, a Csömöri Hírek:

„A nagyrészt ellenzéki jelöltek (TISZA, DK) arcképein obszcén firkálások tömege sorakozott, de nem kevés horogkeresztet is ráfestettek a Mi Hazánk jelöltjét népszerűsítő plakátokra, a Laky bekötőúton pedig minden plakátot összetörtek.”

A 444-nek sikerült elérnie azt a neve elhallgatását kérő helyi polgárt, aki az egészet kitalálta. Ő elmesélte, hogy természetesen nem a plakátok kihelyezésével volt problémájuk, ez a demokrácia és a választási kampányok természetes része. A baj azzal volt, hogy a plakáterdő kirakása utáni napok egyikén éjszaka megjelent három, a mozgásuk alapján fiatalnak gondolt, csuklyás férfi és a térfigyelő kamerák felvételei alapján egy lendülettel végigdekorálta a település központjában és külterületein található plakátokat. Főleg a DK, a Mi Hazánk és a Tisza plakátjait, mutatóba pedig jóval kevesebb fideszest is. A mihazánosokra horogkeresztek kerültek, a DK-s és tiszás plakátokra a jelöltek és az egyik pártelnök szájába lógó jókora péniszek és trágár feliratok.