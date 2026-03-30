A lengyel elnök a texasi CPAC-en tartott gyorstalpalót az amerikai konzervatívoknak az orosz fenyegetésről

Karol Nawrocki lengyel elnök a texasi CPAC-en tartott beszédében arra figyelmeztette az amerikai konzervatívokat, hogy a Nyugatnak szembe kell szállnia az Oroszország jelentette fenyegetéssel.

„A mai Európában egy agresszív Oroszországgal állunk szemben, egy olyan rezsimmel, amely megszállja szomszédjait, városokat rombol le, és úgy véli, hogy a hatalom felhatalmazást ad neki mások feletti uralomra” – jelentette ki a lengyel elnök. „Ugyanez a rezsim próbálja elhitetni a világgal, hogy »mi vagyunk a hagyományos értékek védelmezői«.”

„Ez hazugság” – folytatta Nawrocki. „Oroszország nem védi a konzervativizmust. Oroszország a korrupciót és az erőszakot képviseli. Az igazi konzervativizmus tiszteli a nemzeteket. Az igazi konzervativizmus tiszteli az emberi méltóságot. Az igazi konzervativizmus hisz a törvényes szabadságban.”

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

„Ezzel a fenyegetéssel szemben válaszút előtt állunk: megosztottak vagyunk, vagy összefogunk. Az Egyesült Államok mellett állunk, ahogy mindig is tettük”.

Nawrocki felszólalásában megtámogatta Trump azon követelését is, hogy az európai országok többet költsenek saját biztonságukra. „Lengyelországban értjük ezt” – mondta Nawrocki, utalva arra arra, hogy a lengyelek a GDP közel 5%-át fordítják védelemre, ami a NATO-n belül a legmagasabb arány. Megjegyezte azt is, hogy Lengyelország a lengyel adófizetők költségére fogad be amerikai katonákat.

Nawrocki beszédében is az Európai Unió „sürgős helyreállítására„ szólított fel – bár egyértelművé tette, hogy Lengyelország helyesen döntött, amikor csatlakozott az Unióhoz, és kijelentette, hogy „mi [továbbra is] részesei akarunk lenni” annak.

A beszédében egyébként nagyon taktikusan dicsérgette Trumpot: „Olyan vezetőkre van szükségünk, mint ő. Olyan vezetők, akik az embereket helyezik az első helyre, védik a munkahelyeiket, kiállnak a családok mellett és biztosítják a jövőt” – mondta. A lengyel kormány amúgy Nawroczkinál egy fokkal kevésbé barátságos hozzáállást tanúsít Trump irányába, többször közvetlenül is bírálta már az elnököt. Egy idén januári közvélemény-kutatás szerint pedig a lengyelek többsége (53,2%) úgy véli, hogy az Egyesült Államok már nem megbízható szövetséges. Egy másik felmérés szerint Trump a harmadik legkevésbé megbízható vezető a lengyelek szemében, csak Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenka előzi meg. (Notes from Poland)