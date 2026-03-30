A választások előtt már nem indul személyvonat a Budapest-Belgrád vasútvonalon

„Nincs politikai céldátum: a személyforgalom indulása kizárólag a sikeres ETCS üzembehelyezés és a független TÜV-vizsgálat függvénye” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Facebookon. A poszt szerint legkorábban nyáron várható, hogy elindulnak a 160 kilométer per órával hasító személyvonatok. A tesztelésből még több kör hátra van, és ha a hibákat ki is javítják, a vonal csak akkor kap engedélyt, ha a személyvonatok megszakítás nélkül hibamenetesen meg tudnak tenni 20 ezer kilométert.

Az ÉKM szerint még két engedélyt is meg kell szerezni a forgalom elindításához, az ETCS szoftver első tesztelési köre lezárult, a hibák kijavítását a kínai vállalkozó április 7-ig vállalta. A javított szoftvert először számítógépen tesztelik, majd a valóságban is. Ha meg tudnak tenni megszakítás nélkül 20 ezer kilométert hibamentesen, akkor a rendszer megkaphatja az engedélyét. Az ÉKM szerint a korábbi hasonló tesztek negyed évet vettek igénybe, de a jelen helyzetben megpróbálják gyorsítani a folyamatot. (via Telex)