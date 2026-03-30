Az Iráni Forradalmi Gárda megerősítette haditengerészeti parancsnokának halálát

Az Iráni Forradalmi Gárda hivatalos közleményben erősítette meg, hogy meghalt Alireza Tangsziri, az iráni haditengerészet parancsnoka, akivel egy izraeli légicsapás végzett múlt csütörtöki izraeli bejelentés szerint.

Alireza Tangsziri Fotó: -/AFP

A hírek szerint Tangsziri kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros ellenőrzésében és lezárásának irányításában. A keményvonalasnak számító Tangsziri a Forradalmi Gárda számos magas rangú tisztjéhez hasonlóan fiatalon, az 1980–1988 közötti iráni–iraki háború alatt szerzett hírnevet a rezsimen belül. Ezt követően egymást követték az előléptetések, végül 2018-ban az Forradalmi Gárda tengeri erőinek parancsnoka lett, ahol úttörő szerepet játszott az olyan nem hagyományos fegyverek fejlesztésében, amelyek lehetővé teszik Irán számára, hogy hatalmát és befolyását kiterjessze a Perzsa-öbölben és azon túl.

Tangsziri felügyelte a Forradalmi Gárda haditengerészetében a cirkálórakéták tesztelését, és egy drónfejlesztő vállalat igazgatótanácsának is tagja volt. Mindkét fegyver felhasználható lenne a Hormuzi-szoros jelenlegi blokádjának fenntartására. (Reuters, Guardian)