Az iráni háború miatt Spanyolország lezárja a légterét az amerikai hadsereg előtt

Kénytelenek lesznek megkerülni Spanyolországot az Iránba tartó amerikai vadászgépek, miután Pedro Sánchez kormánya lezárta az ország légterét az amerikai hadsereg előtt – írta meg a Guardian.

„Nem engedélyezzük sem a katonai támaszpontok, sem a légtér használatát az iráni háborúval kapcsolatos műveletekhez” – mondta Margarita Robles védelmi miniszter, aki „teljes mértékben jogellenesnek és igazságtalannak” nevezte Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni háborúját.

Spanyol vadászgép a madridi bázison. Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP

Az iráni háborúban nem érintett amerikai gépek továbbra is használhatják azokat a támaszpontokat, amiket Spanyolország egy megállapodás keretein belül az Európában állomásozó 80 ezres amerikai kontingensnek biztosít. Spanyol lapok szerint a konfliktus kezdete óta legalább 70 amerikai katonai repülőgép használta a spanyol bázisokat, de a kormány szerint ezeknek nem volt közük az iráni háborúhoz.

A spanyol kormány a háború február végi kirobbanása után nem sokkal megtiltotta az amerikaiaknak, hogy a spanyolországi légitámaszpontjaikat támadó csapásokra használják. Pedro Sánchez miniszterelnök – részben belpolitikai indíttatásból – többször is elítélte Izraelt és az Egyesült Államokat.

Az akkori lépés felzaklatta Donald Trumpot, az amerikai elnök Spanyolországot rossz szövetségesnek nevezte, és azzal fenyegetőzött, hogy teljes körű kereskedelmi embargót vet ki az országra. Ez a mai napig nem történt meg, nehéz is volna kivitelezni, hiszen EU-tagországról van szó.