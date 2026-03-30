Bocsánatot kért a Rheinmetall, miután a vezérigazgatója 3D-nyomtatós háziasszonyoknak nevezte az ukrán dróngyártókat

A német védelmi ipari gigavállalat, a Rheinmetall bocsánatot kért vezérigazgatója, Armin Papperger kijelentéseiért, aki az ukrán dróngyártókat „3D-nyomtatós háziasszonyoknak” nevezte.

Az X-re posztolt bejegyzésben az áll, hogy a Rheinmetall a legnagyobb tisztelettel tekint az ukránoknak az orosz agresszióval szembeni ellenállásában tanúsított erőfeszítéseire. „Az ukrán nép innovációs ereje és harci szelleme inspirációt jelent számunkra. Hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal támogathatjuk őket” – áll a posztban.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezetője Fotó: ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

A botrány azután robbant ki, hogy Armin Papperger azt mondta egy interjúban Simon Schusternek, az The Atlantic újságírójának: „Innoválnak a kis drónjaikkal, és azt mondják: »Hűha!« Ez nagyszerű. És ez jó. De ez nem a Lockheed Martin, a General Dynamics vagy a Rheinmetall technológiája”

Amikor az újságíró az ukrán vezető dróngyártókról beszélt, Papperger „ukrán háziasszonyoknak” nevezte azokat: „3D-nyomtatók vannak a konyháikban, és alkatrészeket gyártanak drónokhoz. Ez nem innováció” – zárta szavait.