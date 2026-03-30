Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége

Csaknem 50 millió forintot költött el egy év alatt a Sándor-palota a Sulyok Tamás köztársasági elnökről forgatott videókra - derült ki az 5 millió feletti szerződések listájából.
A Sándor Palota 2024 decemberében szerződött le a ZOOM Management Produkció Kft.-vel „Film- és videó gyártási, ügyviteli szolgáltatásra” egy évre, 2025. november végéig. A szerződés értéke egészen pontosan 49,92 millió forint volt, amit több részletben fizettek ki. A filmes céget a volt DunaTV-s Pap Zsolt viszi, aki jelenleg a Ceglédi Városi Televízió ügyvezetője és főszerkesztője.
Az 50 milliós összeg nem csak Sulyok politikai, közéleti súlyához képest tűnik erős túlzásnak, de a nézettség sem igazolta vissza a költést. A Sándor-palota Youtube-oldalán fent lévő videók közül az egyik 27 megtekintésnél jár (eredetileg 26 volt, csak belenéztünk), az 1,4-2,2 ezres szám már kiugró.
Sulyok a karácsonyi köszöntővel érte el a csúcsot, azt több, mint 9 ezren látták, de azt már más forgatta.
„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?" – mondta Szántó Georgina fb-kommentjei szerint az államfő, amikor a „féktelen pénzköltést" kérték rajta számon.
Szántó Georgina a 444 kérdésére azt válaszolta, féktelen pénzköltésnek tartja, hogy mekkora delegációkkal utazott a köztársasági elnök. „Visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik” - írta a volt kommunikációs igazgató.