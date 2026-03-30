Csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége

Csaknem 50 millió forintot költött el egy év alatt a Sándor-palota a Sulyok Tamás köztársasági elnökről forgatott videókra - derült ki az 5 millió feletti szerződések listájából.

A Sándor Palota 2024 decemberében szerződött le a ZOOM Management Produkció Kft.-vel „Film- és videó gyártási, ügyviteli szolgáltatásra” egy évre, 2025. november végéig. A szerződés értéke egészen pontosan 49,92 millió forint volt, amit több részletben fizettek ki. A filmes céget a volt DunaTV-s Pap Zsolt viszi, aki jelenleg a Ceglédi Városi Televízió ügyvezetője és főszerkesztője.

Az 50 milliós összeg nem csak Sulyok politikai, közéleti súlyához képest tűnik erős túlzásnak, de a nézettség sem igazolta vissza a költést. A Sándor-palota Youtube-oldalán fent lévő videók közül az egyik 27 megtekintésnél jár (eredetileg 26 volt, csak belenéztünk), az 1,4-2,2 ezres szám már kiugró.

Sulyok a karácsonyi köszöntővel érte el a csúcsot, azt több, mint 9 ezren látták, de azt már más forgatta.

Fotó: Sulyok Tamás Youtube-csatornája
Már kitört az MNB-botrány, amikor a Sándor-palota még simán leszerződött Matolcsy Ádám cégével

Az ÁSZ-elnök volt cégével is dolgozott a Sándor-palota, derül ki közérdekű adatigényléssel megkapott szerződésekből. A szép környezetre sokat költenek, de azért perelnünk kell, hogy megtudjuk, tényleg luxizik-e az elnök a külföldi útjain.

„Engem idén a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretett” – állítja Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója

„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” – mondta Szántó Georgina fb-kommentjei szerint az államfő, amikor a „féktelen pénzköltést” kérték rajta számon.

Rogánék kulcsszavak alapján figyeltetik az internetet

A Miniszterelnöki Kabinetiroda újságok, blogok, a Youtube, a Twitter, a Facebook és a Vkontakte felületein megjelent cikkeket, posztokat, bejegyzéseket figyeltet egy magáncéggel. Állítólag Soros György álhírei ellen küzdenek.

Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója: Ők nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni

Szántó Georgina a 444 kérdésére azt válaszolta, féktelen pénzköltésnek tartja, hogy mekkora delegációkkal utazott a köztársasági elnök. „Visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik” - írta a volt kommunikációs igazgató.

