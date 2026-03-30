Csoportos garázdaság gyanújával indult eljárás a péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt

Ismeretlen tettesek ellen, csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság – írta meg a Telex a szombati péceli Orbán-beszéden történt dulakodás után két nappal elküldött hatósági válasz alapján. A rendőrség az eljárás jelenlegi szakaszában nem osztott meg további részleteket.

Orbán szombati beszédében éppen a tiszásokhoz szólt, amikor a hátsó sorokban két „pedofidesz” felirattal tiltakozó férfit vittek a földre a miniszterelnök országjárásnak korábbi állomásain is azonosított feketeruhás férfiak.

A felirat egyik végét Csőgör Péter volt gazdaságis rendőrnyomozó tartotta, aki már többször vett részt ellentüntetőként fideszes rendezvényen, legutóbb március 15-én gyűrték le és vitték ki a Békemenetről a rendőrök. A felirat másik végét Tarcsi Sándor tartotta, aki a 444-nek azt mondta, már megérkezésükkor rájuk tapadt két ember, akik telefonon kaptak utasításokat, de az nem tetszett nekik, amikor fotózták őket. Így már akkor szóváltás alakult ki, amikor egy szelfiben Csőgörék őket is lefotózták. A molinót azért sem tudták sokáig a magasba tartani, mert ott voltak a közvetlen közelükben, és azonnal akcióba léptek. Nem hivatalos biztonságiak voltak, mert a molinó elvétele után a valtonosokat hívták rájuk.

A lap szerint a rendőrök csak fél órával a történtek után vették fel a tüntetők beszámolóit. Csőgör az eset után feljelentést tett csoportosan elkövetett garázdaság miatt.

A péceli fórumon is feltűnt a Telex és a 444-en is által beazonosított Bazsó Adolf és Gremsberger Bertalan is, akik több embert koordináltak a helyszínen. Az akcióban részt vevő baseballsapkás férfi korábban Gremsberger Bertalan mellett állt.

Bazsó Adolf négy éve még versenyszerűen birkózott egy dorogi egyesületben, most viszont már a BHW Security nevű céget vezeti, ami rendezvénybiztosítást is vállal. Gremsberger Bertalan is ehhez a dorogi egyesülethez kötődik, mostanában pedig több helyen is felbukkant Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója környékén.

