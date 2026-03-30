Csorna fideszes alpolgármestere ott volt az Orbán-beszéd alatti győri lökdösődés közepén, de állítása szerint őt sem engedték át

„Az elmúlt húsz évben rengeteg olyan rendezvényen vettem részt, amin Miniszterelnök Urat nyugodt körülmények között lehetett meghallgatni” – írta Major András, Csorna fideszes alpolgármestere, mikor az ugytudjuk.hu arról kérdezte, mit keresett a győri Orbán-beszéd alatt kialakult lökdösődés kellős közepén.

Majort a lap a Magyar Hang videóján szúrta ki, amin épp azok között a feketeruhás alakok között látható, akik összekapaszkodva próbálták távol tartani az ellentüntetőket. Az ugytudjuk.hu azért kereste meg Majort, mert felmerült bennük, hogy ő is részese lehetett a blokádnak, de az alpolgármester szerint a családjával, magánszemélyként érkezett az eseményre.

Major szerint a videón látható nő, akit a feketeruhások feltartóztatnak, valójában a kedvese, „akinek áthaladását nemhogy nem akadályoztam, hanem együtt szerettünk volna bemenni a térre”.

A feketeruhások között voltak az országjáráson rendszeresen megjelenő alakok, őket ebben a cikkben azonosítottuk, de beszéltünk a feketeruhások egy része mögött álló biztonsági cég vezetőjével is.