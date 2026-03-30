Franciaországban elítélték egy, az orosz árnyékflottához tartozó tanker kapitányát

Egy, a feltételezett „árnyékflottához” tartozó olajszállító kínai kapitányát távollétében egy év börtönre ítélte hétfőn egy francia bíróság. Az ügy rávilágít arra, hogy az európai országok egyre határozottabban próbálnak fellépni Oroszország rejtett, jórészt elöregedett tankerekből álló hálózata ellen, amelyet az ukrajnai inváziója után bevezetett szankciók kijátszására használnak.

A 39 éves Zhangjie Chent azért ítélték el, mert nem működött együtt a hatóságokkal, miután francia különleges erők tavaly szeptemberben felszálltak a Boracay nevű hajóra, amelyet zászló nélkül találtak a nemzetközi vizeken, Saint-Nazaire partjainál. Az ügyészség szerint a hajó az oroszországi Primorszk kikötőjéből indult, mintegy 100 millió dollár értékű orosz olajat szállított, valamint két orosz állampolgár is tartózkodott rajta, akiket a kapitány „biztonsági szolgálat embereiként” azonosított.

A bíróság a maximális, egyéves börtönbüntetés és 150 ezer eurós pénzbírság kiszabása mellett elfogatóparancsot is kiadott a kapitány ellen. Chen a februári tárgyalás idején a tengeren tartózkodott. A kapitány ügyvédje azt mondta, fellebbezni fog az ítélet ellen, mert az „jogi szempontból nem érthető”.

Chen ügye kiemelt figyelmet kap a diplomaták és tisztviselők körében, akik szigorúbban próbálnak fellépni az orosz olajat szállító tankerekkel szemben. Franciaország az elmúlt hónapokban három ilyen hajót tartóztatott fel: a Boracayt, a Grinchet és a Deynát. Más tengerparti államok szintén feltartóztattak gyanús árnyékflottás hajókat a Balti- és az Északi-tengeren.

Ez „bizonyos esetekben arra kényszerítette a Kremlt, hogy alkalmazkodjon, például azzal, hogy új zászló alá helyezi az árnyékflotta tankereit, és időnként katonai kíséretet is bevet” – írta egy friss elemzésben Charlie Edwards, a International Institute for Strategic Studies vezető kutatója, aki szerint ugyanakkor az olyan látványos akciók, mint a Boracay elfoglalása, csak a töredékét érintik az európai partok közelében közlekedő árnyékflottának.

Az európai kormányok igyekeznek megerősíteni a jogi eszköztárukat. A múlt héten az Egyesült Királyság új jogköröket adott a brit erőknek a szankcionált hajók átvizsgálására és feltartóztatására, Hollandia pedig jogszabály-módosítást fontolgat a hamis zászló alatt hajózó hajók ellen.

Az Európai Unió, amely már több száz feltételezett árnyékflottás hajót kitiltott kikötőiből, új szankciós csomagot is készít a tengeri szolgáltatások ellen. A cél, hogy megnehezítsék és drágábbá tegyék ezeknek a hajóknak a biztosításhoz, legénységhez és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést, így az árnyékflotta működtetése költségesebbé váljon. A tervet azonban Magyarország vétója blokkolta, miközben a közel-keleti háború miatt emelkedő olajárak szintén gyengíthetik az EU szankcióinak hatását. (via Politico)