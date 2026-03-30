Gundalf a 444-nek: Dezinformáltam az Alkotmányvédelmi Hivatalt

Hrabóczki Dániel, vagyis Gundalf a 444-nek arról beszélt: valótlanságokat állított az Alkotmányvédelmi Hivatalnak.

Azért tette ezt, mert arról kapott üzeneteket egy Theo nevű ismeretlentől, hogy az AH beavatkozik az ellenük zajló eljárásba.

Állítása szerint tudatosan akart egy narratívát felépíteni a kihallgatáson, mert úgy gondolta, úgyis kitalálnak ellene valamit politikai okokból.

Ő az, aki Orbán Viktor szerint beismerte, hogy beszervezték az ukránok.

Interjút készítettünk azzal az informatikussal, akit a Direkt36 „Titkosszolgálati nyomásra történt házkutatás a Tiszát segítő informatikusoknál. Aztán kibukott egy gyanús művelet a párt ellen” című cikkéből Gundalfként ismert meg a nyilvánosság. Gundalf igazi neve Hrabóczki Dániel.

Elmondása szerint azért áll most nyilvánosság elé, mert bár amikor 2025 őszén az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), azaz a belföldi titkosszolgálat, a kémelhárítás többször kihallgatta, arról tájékoztatták, hogy minden, ami elhangzik, államtitoknak minősül, amiről nem beszélhet senkinek, a kedden megjelent nemzetbiztonsági jelentés, és különösen a szombaton kirakott kihallgatási videó szerinte „teljesen felrúgta ezt, ők maguk sem veszik komolyan, vagy az egész hazugság volt azzal, hogy befenyítsenek”.

Hrabóczki autodidakta módon, különböző online fórumokon tanulta az informatikát, a kiberbiztonság 13 éves kora óta érdekli.

2025 szeptemberében, a Direkt36 cikkében is szereplő, gyermekpornográf felvételek – végül be nem igazolódott – gyanúja miatt tartott házkutatás után telefonon kereste meg az AH.

Azt mondták neki, hogy hivatalos ügyben keresik, és hogy „nem hivatalos beszélgetésre invitálnának, polgári tájékoztatásként is hivatkoztak erre a beszélgetésre, és azt mondták, amennyiben nem jövök, akkor nemzetbiztonsági eljárást fognak indítani ellenem”.

A hivatal épületébe hívták be, egy tárgyalónak nevezett helyiségben beszéltek vele, az ügyvédje nem lehetett jelen.

Az AH-s kihallgatásáról közzétett videórészletek szerint kapcsolatba került emberekkel, akik azt mondták magukról, hogy a NATO Kibervédelmi Központjának a képviselői.

Hrabóczki a nekünk adott interjúban ugyanakkor azt állította, hogy „az igazság az ezzel kapcsolatban, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál történt kihallgatásomon nagyon sok valótlanságot állítottam és dezinformációt tettem”. Tehát nem csak a Kibervédelmi Központról elmondottak nem voltak igazak, hanem sok minden más is tudatos dezinformációs stratégia része volt – mondta a 444-nek.

„Narratívát akartam felépíteni”

Az interjúban úgy fogalmazott:

„Amit elmondok az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, az tulajdonképpen egy olyan sztori, ami minél inkább próbálja kiszolgálni a propaganda érdekeit. Olyan narratívát akartam számukra felépíteni, amit aztán később kidobnak a nyilvánosságba, ha terveznek ilyet, viszont én ezeket meg tudom cáfolni.”

(Az elmúlt napokban Orbán Viktor és Szijjártó Péter is arról beszélt, a Tisza informatikusa bevallotta, hogy az ukránok beszervezték, de Gundalf nem mondott ilyet, ez legfeljebb egy következtetés lehetett az akkor nyilvános nyilatkozatok és az AH-s jelentés alapján.)

Hrabóczki a 444-nek elmondta, hogy 2025 nyarán, a július elején történt NNI-s házkutatás után megkereste őt valaki, aki Theo néven hivatkozott magára, és azt állította: az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és a kémelhárítás része az ellenük – a Buddha nevű informatikus és az ellene – zajló eljárásnak. Arra is figyelmeztette őket, hogy az AH később meg fogja őket keresni, és hogy a kihallgatáson olyan helyzetet próbálnak majd teremteni, olyan dolgokat akarnak velük kimondatni, megtudni róluk, amit később fel tudnak használni a Tisza ellen.

Mit jelent az, hogy dezinformált?

Hrabóczki azt mondja az interjúban, látta, hogy „abba akarják átvinni a dolgot, hogy a Tisza Pártot összeukránozzák és a mindenféle Ukrajnával kapcsolatos narratívájukat építsék, és ehhez engem is fel akarnak használni, sőt erre kifejezetten jelzést is kaptunk ettől a Theo nevű személytől már előre”.

„Kezembe veszem az irányítást”

Szerinte ha nem is mondott volna semmit Ukrajnáról, „akkor is kitalálnak valamit”, ezért úgy döntött, hogy „kezembe veszem az irányítást, és tulajdonképpen én fogom megírni a saját propagandámat”. Ennek az volt a célja, hogy “a későbbiekben, hogyha ezeket a felvételeket vagy beszélgetéseket vagy bármilyen anyagot nyilvánosságra hoznak, ezeket tudjam cáfolni”.

Hrabóczki elismeri, hogy „száz százalékig” nem lehetnek biztosak abban, hogy az őket figyelmeztető Theo valóban az AH-nál dolgozik, de abban biztosak, hogy rálátott az ügyükre és “az Alkotmányvédelmi Hivatalon belül folyó dolgokra”.

Emellett olyan dolgokat mondott és jelzett előre, amik állítása szerint bekövetkeztek a valóságban. Szólt, hogy be fogja őket hívni az AH beszélgetésre, és hogy 2025 decemberében lesz náluk egy második házkutatás is.

Hrabóczki szerint Theo azt is megüzente nekik, hogy „az egész ügyben és az ügy megszervezésében maga az Alkotmányvédelmi Hivatal is részt vesz”, ami egybevág azzal, amit Szabó Bence is elmondott a Direkt36-nak.

Hrabóczki semmilyen képzésen nem vett részt a NATO Kibervédelmi Központjában (ezt időközben a Központ is megerősítette észt újságíróknak), ugyanakkor sok fiatallal megismerkedett különböző fórumokon, internetes platformokon. Köztük voltak külföldiek is, európaiak, amerikaiak, “adott esetben észt és ukrán fiatalok is”. Velük találkozott Tallinban és Kijevben is.

Elmondta, hogy poligráfos vizsgálaton is átesett az Alkotmányvédelmi Hivatalban, amin állítása szerint átment, erről az AH munkatársai tájékoztatták a második beszélgetésen. Nem tudja, ezt miért nem hozták nyilvánosságra.

Elmondása szerint a hazugságvizsgálaton megkérdezték tőle, kapcsolatban áll-e külföldi titkosszolgálatokkal.

„Ez nyilván nem volt igaz, mert nem állok kapcsolatban, és nem is álltam kapcsolatban külföldi titkosszolgálatokkal, úgyhogy ezen átmentem.

A második kérdés az volt, hogy végzek-e vagy részt veszek-e kibertámadásokban. Erre is azt a választ adtam, hogy nem veszek részt, és ez is igaz volt. A harmadik kérdés az volt, hogy jártam-e az észt nagykövetségen. Erre is nemleges választ adtam, és ez is igaznak bizonyult.”

Tallinban és Kijevben vele egykorú fiatalokkal járt, „akik hasonló érdeklődéskörrel rendelkeznek”. Voltak közös projektjeik, ezek elmondása szerint teljesen ártalmatlanok voltak, például közösen üzemeltettek Minecraft-szervert.

Érdekelte őket az ukrajnai háború, Ukrajnában pedig kifejezetten NAFO-sokkal találkozott (North Atlantic Fella Organization – kb. Észak-atlanti Haverok Szervezte, utalás a NATO-ra). A NAFO egy mém aktivista csoport, mozgalom, akik az oroszokat figurázzák ki az interneten, és Ukrajnát támogatják közösségi médiás posztokkal. Hrabóczki az interjúban azt mondja, hogy ukrán és lengyel NAFO-osokkal találkozott Kijevben, akik vele egykorúak.

Ellentétben azzal, amit a Magyarország Kormánya YouTube-csatornáján megjelent kihallgatásán állított, azt mondta, az igazság az, hogy nem vállalt semmilyen szerepet az orosz-ukrán konfliktusban”.

A kihallgatásán azt mondta, hogy elsősorban defenzív kiberműveleteket hajtott végre, de állítása szerint nem végzett semmilyen kiberműveletet. „Figyelemmel kísértem az eseményeket, mert szerettem volna belőle tanulni, hiszen az látható volt, hogy egy háborús országban a kibervédelem felfokozottabb téma, és sokat lehet belőle tanulni, ezért kapcsolatba kerültem olyan emberekkel, akik adott esetben részt vettek ezekben a folyamatokban. Ezek általában velem egykorúak voltak, és nem állami rendszereket védtek” – állítja most.

Mit remélt attól, hogy dezinformálta az AH-t?

Egyrészt, hogyha nyilvánosságra kerül az ügy, tudja az elhangzottakat cáfolni, és kijelentette az interjúban azt is, hogy a továbbiakban is vállalja a poligráfos hazugságvizsgálatot „azokkal az állításokkal kapcsolatban, hogy én ott az Alkotmányvédelmi Hivatalban nem igazakat mondtam”. Azt mondták, ha nem megy el az AH-s beszélgetésre, nemzetbiztonsági eljárást indítanak ellene. Közölték vele azt is, hogy “ez egy ilyen beszélgetés vagy polgári tájékoztatás”, vagyis értékelése szerint nem hivatalos meghallgatás, kihallgatás.

Miért tartja előnyösnek ezt a dezinformációs taktikát?

„A propaganda kihozott mindenfélét azzal kapcsolatban, hogy én ilyen-olyan ukrán kém vagyok, ilyen-olyan kiképzésekre jártam. Érdekes, hogy ugye azt mondják, hogy kiképeztek engem az ukrán titkosszolgák Kijevben. Kijevben összesen öt napot voltam, ebből kettő az utazással telt el, nem tudom, hogy három nap alatt mire lehet engem kiképezni, és azt sem fogalmazták meg, hogy pontosan mire képeztek ki.

Pontosan azt reméltem, hogy ezeket a hazugságokat, amiket most tolnak már pár napja, ezeket én meg fogom tudni cáfolni, és ezzel is rávilágítok arra, hogy hogyan működik ma Magyarországon az állampárti propaganda.”

Az AH nyilvánosságra hozott jelentésében azt írják, hogy „mi már rég a látókörükbe kerültünk a titkosszolgálatoknak”. Ő ezt nem tartja valósnak. „Bizonyos szempontból készpénznek vették azt, amit én mondok, ami egy elég nagy hiba, többek között például azt, le is van írva, hogy 2023-ban jártam Tallinnban, miközben én ’22-ben jártam Tallinnban. Ilyen dolgoknak, hogyha annyira nagy nyomozást végeztek, azért utánanézhettek volna, hogy akkor most mikor is voltam Tallinban, meg meddig, de hát ugye készpénznek vették, amit mondok, és ezt lehozták, és a nevüket adták hozzá.”

Nem ő döntött úgy, hogy ebből ügy legyen

A jelentés szerint többször járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, de szerinte ez sem igaz. Egyszer megnézett a követség épületénél egy emlékművet, tehát lehet olyan „térfigyelő kamerás felvétel, hogy én elhaladok az ukrán nagykövetség előtt, azt nyugodtan keressék ki majd a megfelelő szervek, de én nem megyek be oda, és nem is találkozok ott senkivel”.

Hrabóczki azt mondja az interjúban, meg kellett védenie magát, mert megfenyegették, hogy nemzetbiztonsági eljárás indulhat ellene, de semmit nem ő hozott nyilvánosságra.

„Nem az én döntésem volt, hogy megjelenjen ez a Direkt36 cikk, nem én irányítottam, mint egy ilyen Zelenszkij-féle bábmester a Szabó Bencét, hogy ő kiálljon, és nem én döntöttem el azt sem, hogy egy ilyen dokumentumot nyilvánosságra hozok, és azt sem, hogy ezt a videót ők nyilvánosságra hozzák.”

Szerinte nem a titkosszolgálatokba vetett bizalmat ásta alá, nem készült ilyesmire. „Ez az egész ügy azt bizonyítja, hogy az állampárt politikai komisszárjai teljesen behálózták a magyar titkosszolgálatokat, és az egyébként jó szakmai embereket, akik ott dolgoznak, irányítják és politikai célokra használják fel” – mondta az interjúban.

2024 tavaszán csatlakozott a Tiszához, illetve akkor még a Talpra magyarok! mozgalomhoz. Korábban Discord szervereket (a Discord egy közösségi üzenetküldő platform) üzemeltetett, ilyen szervert indított a Tisza is, úgyhogy először oda vették fel önkéntes moderátornak, később ezt fejlesztette, és az önkéntes csapatot fogta össze. Ekkoriban nem kapott gyanús megkereséseket, mint később - a Szabó Bence által már említett - Henrytől. De a 444-nek arról beszélt, „voltak gyanús alakok a Tisza körül, akik nem feltétlenül a párt érdekeit szolgálták”.

A Direkt36 cikke szerint egy belső konfliktus miatt küldték el a párttól, erről azt mondja, 2024 novembere végétől erősen romlott az egészségügyi állapota, és nem tudta teljes mértékben ellátni a munkáját, „illetve később az is kiderült, hogy valószínűleg a Henryék vagy valamilyen hozzájuk köthető csapat dezinformációkat terjesztett rólam azzal kapcsolatban, hogy én adott esetben külső szereplőknek információkat adok ki a Tisza Párttal kapcsolatban, és emiatt egy közös megegyezéssel megszakítottuk a munkakapcsolatomat”. Nem haragban váltak el, és önkéntesként folytatta a munkát.

Eurómilliók kémszoftverre?

Ezzel egy időben történt még valami, legalábbis az AH jelentése szerint: „HD, 2025 februárban az ügyben szintén érintett MT-vel közösen vette fel a kapcsolatot egy ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel, amely szoftvert ő maga meg is próbált beszerezni. Ebben állítása szerint segítségére volt egy európai uniós ország titkosszolgálata”.

Hrabóczki viccesnek tartja, hogy „19 évesen, vagy talán már pont 20 évesen” kémszoftvert próbált meg beszerezni, amihez egy titkosszolgálat is asszisztál.

Szerinte valójában az történt, hogy a Tiszánál felmerült, hogy ezt a szoftvert bevethették a párt ellen, ő ezzel kapcsolatban végzett nyomozást.

„Afelé irányult az információszerzésünk, hogy mire képes ez a kémprogram, hogy kik tudják ezt beszerezni, mekkora erőforrások kellenek hozzá, milyen konkrét operációs rendszerek ellen tudják ezt bevetni, és milyenek ellen nem. Nyilván a biztonságunk felépítése miatt is fontos volt, hogyha tudjuk, hogy ezt a kémszoftvert nem lehet bizonyos operációs rendszer ellen bevetni, és ezt maga az a cég állítja, aki gyártja.”

Nem akarták beszerezni a kémprogramot, mert eurómilliókba kerül, és „nekem nincsenek eurómillióim, biztos azért, mert lekapcsolták azt az aranyszállító konvojt nemrég”.

Úgy emlékszik, hogy az AH-s beszélgetésen nem esett szó a szoftverről, „minden bizonnyal egy lehallgatás miatt került ki ez az infó, és most megpróbálják így elferdíteni”. Azt állítja, „amikor ez az információgyűjtés megvalósult, bizonyos esetekben hangozhatott el olyan mondat az én számból is, hogy egy titkosszolgálat próbál nekem abban segíteni, hogy információt gyűjtsek, de ez nem volt igaz. Az AH egyébként nem kérdezte, hogy volt-e ilyen, hogy én ezt próbáltam-e beszerezni”.

Azt mondja, azért beszélt arról, hogy titkosszolgálati kapcsolatai vannak, amikor állítása szerint valójában nincsenek, mert kredibilitást próbált építeni azzal, akivel beszélgetett,

„illetve folyamatosan dezinformáltunk azzal kapcsolatban is, hogy nekünk milyen kapcsolataink vannak, és figyeltük azt is, hogy kihez milyen infó jut vissza akár a feltételezett beépített emberekkel kapcsolatban”.

A szóban forgó szoftvert az izraeli Candiru cég gyártja, és az észt titkosszolgálatra hivatkozott.

Vannak tippjei, ki volt Henry

Amikor először megkereste Henry „gyakorlatilag órákon belül” szólt Buddhának, aki szintén információbiztonsággal foglalkozott a Tiszánál, de tapasztaltabb nála – mondta el az interjúban. Rögtön világos volt számukra, hogy ez egy beszervezési kísérlet, és elhatározták, hogy belemennek abba a játékba, mintha ő Henry beszervezett embere lenne, hogy ezzel információkhoz jussanak arról, ki próbálja megszerezni az adatokat. Ezzel a színjátékkal a Tisza Pártot akarták segíteni.

Vannak tippjei, ki lehet Henry, „vagy legalábbis, hogy milyen személyekkel áll kapcsolatban”, de a valós identitására végül nem tudták felfedni, ugyanakkor egyszer becsapdázták, és szereztek egy IP-címet, amit hozzá kötnek, de ennél közelebb nem jutottak.

Henry nagyon furcsa személyiségnek tűnt Hrabóczkinak. „Egyszerre tűnt úgy, hogy tényleg valami profi csapat része, ugyanakkor elbízta magát, azt gondolta, hogy a 19 éves Gundalffal majd nagyon könnyen el fog bánni, könnyen be fog szervezni, könnyen be fog fenyíteni, és ebből nem lesz semmiféle problémája”. Sokszor hencegett azzal neki, mikre lát rá, és előre jelzett eseményeket, amik megtörténtek, ugyanakkor Hrabóczki szerint volt csomó dolog, amit megjósolt, és végül nem következett be.

Amikor Henry kért tőle valamit, azt minden esetben egyeztette Buddhával, de nem működik a játék, ha semmit nem adnak, úgyhogy mindig mérlegelték azt, hogy mivel etethetik Henryt, ami nem jelent veszélyt a pártra, vagy épp profitálni tudnak belőle. „Csodálkoztam, hogy ezekre az információkra mindig úgy reagált, hogy ez nagyszerű, meg ez milyen remek információ, aztán végül soha nem esett róla szó, hogy egyébként ez miért annyira jó.”

Henryék Hrabóczki szerint arról beszéltek, hogy úgy akarják „bedönteni a pártot”, hogy adatszivárgásokkal csökkentik a renoméját, botrányokat robbantanak ki, amivel csökkentik a pártba vetett bizalmat, így pedig csökken a támogatottság.

Utólag derült ki, hogy Henryvel két nappal azelőtt szakadt meg a kapcsolat, hogy az NMHH-nál feljelentették Gundalfot és Buddhát, a bejelentés alapján vonult ki hozzájuk az NNI. Furcsa volt az is, hogy Henry a vége felé már adott feladatokat sem neki.

Néhány nappal az NNI akciója előtt Henry egyszer számon kérte rajta, hogy „nincs-e valami, amit esetleg eltitkolok előle, vagy amit mondanom kéne neki”. Azt is megkérdezte tőle, miért beszél a Candiru kémszoftverről Magyar Péter a nyilvánosságban. Ekkor úgy érezték, hogy

„Henryéknél lebuktunk, átlátnak a szitán, látják, hogy nem működök velük együtt a valóságban”.

Miért nem keresték meg a magyar szolgálatokat Henryékkel kapcsolatban?

Ahogy a közzétett videón is elhangzik, „erős gyanúink voltak arra, hogy ha nem is teljes egészében, de részt vesz és asszisztál ezekhez az akciókhoz a magyar titkosszolgálat, ebből fakadóan, hogyha megkerestük volna őket, annak sok értelme nem lett volna,

mert gyakorlatilag azokhoz mennénk, akik ezeket a műveleteket végzik”.

Nem voltak biztosak abban, hogy konkrétan az AH végzi ezeket az akciókat, de elég valószínűnek tartották, hogy asszisztál hozzá, tud róla, megengedi, ezért nem jelezték feléjük.

Az AH jelentése szerint „HD 2025 májusában egy EU tagállam nagykövetségén járt Budapesten, ahol titkosszolgálati jellegű eszközöket mutattak be számára, majd RM közvetítésével találkozott egy Rodri néven bemutatkozó férfival, aki egy uniós ország titkosszolgálati munkatársának adta ki magát, és kérdéseket tett fel neki a magyarországi belpolitikai helyzettel összefüggésben”.

„Kicsit furcsa ember vagyok”

Hrabóczki azt állítja a 444-nek, hogy ez is kamu volt, „amit most tényként közölnek”, nem találkozott Rodri nevű emberrel, az észt követségnek pedig a közelében sem járt, ez is a dezinformálás része volt. Ha az AH-nak vannak erről bizonyítékai, „hozzák nyilvánosságra, mutassák be”.

A 444-nek adott interjúban Hrabóczki részletesen beszél arról a napról, amikor az NNI házkutatást tartott nála, és lefoglalták az adathordozóit. Szabó Bencével akkor sem és azóta sem találkozott. 2025 decemberében egy második házkutatást is tartottak nála, ezúttal meg is gyanúsítottak engedélyköteles haditechnikai eszköz gyártásával.



Hrabóczki azt mondja, annak ellenére, hogy látszólag milyen tudatosan reagált mindarra, ami vele történt, és hogy tudatosan dezinformálta a magyar kémelhárítást, nincsen semmilyen ilyen irányú képzettsége.

„Ebből a szempontból kicsit furcsa ember vagyok, mert mind a reál, mind a humán tárgyak mindig is érdekeltek, leginkább a történelem, illetve a vitakultúra, és több könyvet olvastam ezzel kapcsolatban, illetve titkosszolgálatokkal kapcsolatos könyveket vagy szereplőket is követtem. Tudok érvelni és azt megfelelően előadni, voltam korábban politikai vitaversenyen is, országos politikai vitaversenyen is, ahol a csapatommal első helyet értünk el. Ehhez nem kell titkosszolgálati tudás, ezek olyan pszichológiai dolgok, meg olyan retorikai dolgok, amiket egyébként bárki meg tud tanulni online is. Nyilván a magasabb szinthez, amit mondjuk az AH-s szakemberek tudnak, ahhoz már kell, de ez nem olyan magas szint” – mondta a 444-nek.

Szerinte a vele szemben eljáró embereket az AH-n belül „a politikai komisszárjaik gyakorlatilag megbízták azzal, hogy mindenképp találjanak valamit rólam”, ő pedig kiszolgálta ezt az igényt, hogy ne helyezzenek rá még nagyobb nyomást.

„Olyan kényes ez az ügy az állampárt számára, hogy minden eszközt bevetnek, aktív nyomozás részleteit is közlik, és más ügyekben is előfordult már, hogy teljes hazugságkampányokat indítottak” – mondta az interjúban.

Szerinte „az állampárt bármire képes, nyilvánvalóan meg fogják próbálni diszkreditálni mindazt, amit én mondok. Olyan információk is eljutottak hozzám, hogy már megkeresték az ismerőseimet, barátaimat, hogy megpróbálják őket esetleg arra bírni, hogy számomra negatív dolgokat mondjanak rólam, esetleg hazudjanak rólam ilyen dolgokat.”

„Eddig nem cáfolták, hogy állami titkosszolgálati eszközöket használtak arra, hogy a Tisza Pártot megpróbálják bedönteni. Szerintem a kormánykommunikációnak érdeke lenne, hogy ezt megpróbálja megcáfolni, de úgy látszik, hogy nem nagyon van rá cáfolat. Gondolom, most is dolgoznak azon, hogy valami orbitális nagy hazugságot kitaláljanak ezzel kapcsolatban.”

Emlékeztettük, azt, hogy valóban bevetették a Tisza ellen a magyar titkosszolgálatokat, ők sem tudják biztosan.

Szerinte kapcsolat mindenképpen volt, hogy milyen magas szinten, azt nem tudja. Az a gyanúja, hogy „Henryék olyan szervezet, akik akár az AH-ból vagy más titkosszolgálatokból kibukott emberek, akik mondjuk nem feleltek meg teljesen minden követelménynek, vagy esetleg zsarolhatóak valamivel, és az ilyen mocskos dolgokat velük intéztetik el, vagy együttműködnek valami külföldi magántitkosszolgálati szervvel”.

Hrabóczki úgy látja, Henryék azt hihették, hogy

„egy gyenge, könnyen behálózható fiatal, tapasztalatlan informatikussal van dolguk, akinek adott esetben vannak olyan hozzáférési lehetőségei, amiket olcsón, egy kémprogramnál olcsóbban be tudnak szerezni, és hogy nem fogok ellenállni a pressziónak. Ezt rosszul mérték föl, és gyakorlatilag belebuktak ebbe. Most zajlik ez az eljárás ellenünk, amivel továbbra is próbálnak megtörni.”

Azt is elmondta, hogy az AH-s kihallgatása és a második házkutatás közötti időszakban volt még egy próbálkozás, hogy „mégiscsak átálljak hozzájuk valamilyen formában”. Nem Henry kereste meg, de ahhoz a körhöz köti a kísérletet. Szerinte azt akarhatták elérni, hogy ne álljon a nyilvánosság elé.

Szerinte Szabó Bence kiállása a bizonyíték arra, hogy olyan titkosszolgálati akció történt, amihez legalábbis asszisztált a magyar állam, és ez részben alátámasztja az ő állításait is. A Theoval való üzenetváltásaik megvannak eredeti formájukban a lefoglalt eszközökön, és mentéseket is készítettek ezekről, amelyek a rendelkezésükre állnak, emellett megmutatták ezeket a Tisza Párton belül is többeknek. Azt tanácsolja a rendőrségnek és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hogy ne is próbáljanak meg bizonyítékokat eltüntetni.

Hrabóczki azt mondja, ez az ügy tönkretette az életét. „Nem terveztem, hogy egy ilyen beszervezési kísérletbe belekeveredek, hogy ilyenekben részt veszek. Hogyha másként csinálhatnák valamit, nem próbálnék meg utánamenni olyan dolgoknak a Tisza Párt környékén, amelyeknek titkosszolgálati vonulatai vannak, nem nyomoztam volna ezek után. Kimaradtam volna, csendben maradtam volna sok mindennel kapcsolatban, ami végül ahhoz vezetett, hogy Henryék megpróbáltak beszervezni.”

A döntést, hogy dezinformálja az AH-t, egyedül hozta meg.

„Vállalom a számonkérést”

Egy olyan ügyről beszélünk most, ami az első számú közéleti téma és a magyar államnak az intézményeivel szembeni alapvető bizalomról is szól. Most azt mondod, hogy tudatosan félrevezetted őket, de meg kell kérdeznünk, itt most mindenben igazat mondtál, érzékelve, hogy mekkora súlya van ennek? – kérdeztük Hrabóczkit az interjúban. A következő választ adta:

„Ezt meg kell kérdezni, és én vállalom a számonkérést akár egy másik műsorban is, illetve vállalom a további poligráfos vizsgálatokat. Az AH-n azt mondták, a poligráf 99 százalékban biztos. Hogyha nyilvánosságra hoznák az egész felvételt, amit ugye nagyon szépen, nagyon profin megvágattak a politikai komisszárjaik, ez is benne kéne, hogy legyen, mert ez a végén elhangzik.”

Az interjú végén ismét feltettük neki a kérdést, hogy ezúttal mindenben igazat mondott-e, amire igennel válaszolt.

Magyar Péternek mennyire lesz új, ami elhangzott most itt ebben az interjúban?

„Új lesz a dezinformációs dolog, de hát sok minden új Magyar Péternek, nyilván ő a kampánnyal foglalkozik, neki nem az a feladata, hogy most minden ilyen dologról folyamatosan tudjon.” Ebben nem lát problémát.

Megkérdeztük, hogy a saját értékelése szerint, akár akaratán kívül beszervezte-e valaha bármilyen állam titkosszolgálata. Azt mondta, nem gondolja, hogy ilyen történt volna.

Elmondta azt is, hogy a második meghallgatásán taktikát váltott, mert úgy tűnt neki, hogy az AH azt feltételezi, bepalizták, és úgy képezték ki egy későbbi titkosszolgálati akcióra, hogy arról nem tudott, ezért “megerősítettem ezt a narratívájukat, amit később nem tudnak semmivel igazolni, eljátszottam ezt a szerepet”.

Szerinte az AH-s szakemberek profik voltak, és sok mindent nem hittek el neki, például az ukrán kapcsolattartó, “ez a maffiózó ukrán Davidov, meg ilyesmi, nekem úgy tűnt, hogy nem egészen hiszik el, de azért lejegyzetelték, és nyilván amikor már érezték, hogy ebből probléma lesz, akkor az AH-n belüli politikai komisszárok úgy döntöttek, hogy ezt mégiscsak fel kell használni az állampártnak”.

Szerinte részben sikerült, amit eltervezett. „Nyilván az lett volna a legjobb, hogyha nem lesz ebből ekkora botrány, én nem szeretek szerepelni, nem is terveztem.” Nem a lejáratás volt a célja, csak meg akarta védeni magát. „Nagyon sajnálom, hogy itt tartunk, és tényleg politikai komisszárok irányítják a titkosszolgálatot. Ez szerintem nagyon súlyos kérdés, amit a Tisza Pártnak biztosan tisztáznia kell a választások után.”