Héthónapos hajtóvadászat után sikerült lelőni a férfit, aki megölt két rendőrt Ausztráliában

külföld

Desmond Freeman 2025 augusztusában lőtt agyon két rendőrt egy Ausztrália Victoria államában található kisvárosban. Akkor hajtóvadászat indult az „erősen felfegyverzett” férfival szemben, akit most, hét hónappal később sikerült lelőni – írja a Guardian.

Mike Bush, Victoria állam rendőrségének főbiztosa megerősítette, hogy hétfőn, röviddel reggel fél 9 után rendőrök lőttek le egy férfit, aki egy órákig tartó patthelyzet után sem volt hajlandó békésen megadni magát.

Hivatalosan nem erősítette meg, hogy a lelőtt férfi Freeman volt, de azt mondta, ezzel lezárták a „Summit műveletet”, márpedig a Freeman elleni nyomozás és hajtóvadászat futott ezen a néven.

A rendőrség 2025. augusztus 26. óta kereste Freemant – akit Desmond Filby néven is ismernek –, miután állítólag lelőtt és megölt két rendőrt, egy harmadikat pedig megsebesített. A rendőrök egy tíz fős csoport tagjai voltak, akik egy házkutatási paranccsal érkeztek abba az ingatlanba, ahol Freeman rájuk lőtt. Freeman – aki „szuverén állampolgárnak” vallotta magát, vagyis azt állította, hogy nem tartozik az ausztrál törvények és kormányzati hatóságok fennhatósága alá – ezután fegyverekkel együtt menekült el, amit hónapokig tartó hajtóvadászat követett.

Kapcsolódó cikkek

Embervadászat Ausztráliában

Egy lesből támadó férfi két férfit agyonlőtt, egy harmadikat megsebesített.

