Indonézia is betiltja a közösségi médiát a 16 év alattiaknak

Indonéziában szombaton megkezdődött egy új, a hónap elején elfogadott kormányrendelet végrehajtása, amely megtiltja a 16 év alatti gyerekek hozzáférését azokhoz a digitális platformokhoz, amelyek pornográf tartalmaknak, online zaklatásnak, csalásoknak vagy függőségnek tehetik ki őket.

A lépéssel Indonézia lett az első délkelet-ázsiai ország, amely megtiltja a gyerekeknek, hogy fiókot hozzanak létre olyan platformokon, mint a YouTube, a TikTok, a Facebook, az Instagram, a Threads vagy az X (Twitter). A döntés azokat az intézkedéseket követi, amelyeket tavaly Ausztrália vezetett be — világszinten elsőként — a közösségi média gyermekekre vonatkozó tiltásával, annak érdekében, hogy a családok visszaszerezzék az irányítást a techóriásoktól, és megvédjék a fiatalokat.

Indonézia közölte, hogy a korlátozásokat fokozatosan vezetik be, amíg minden platform megfelel meg az előírásoknak. A rendelet körülbelül 70 millió gyereket érint Indonéziában, amely 280 milliós lakosságával a Föld negyedik legnépesebb országa.

Az ország kommunikációs és digitális ügyekért felelős minisztere, Meutya Hafid elismerte, hogy a rendelet végrehajtása – még fokozatosan is – nehéz lesz. Komoly kihívást jelent rávenni a platformokat a szabályok betartására, majd ellenőrizni és jelentetni velük a 16 év alatti felhasználói fiókok megszüntetését.

A 16 év alattiak közösségimédia-használatának korlátozása először tavaly decemberben jelent meg Ausztráliában, ahol a platformok mintegy 4,7 millió, gyerekekhez köthető fiókot szüntettek meg. Más országok – köztük Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Királyság – szintén fontolgatnak vagy már be is vezettek hasonló intézkedéseket, a szabályozatlan közösségimédia-tartalmak káros hatásai miatti növekvő aggodalmak közepette. (via AP)