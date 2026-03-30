Izrael lehetővé tenné a palesztin támadók felakasztását

Elfogadta a Kneszet azt a törvényt, ami lehetővé tenné azon palesztinok felakasztását, akiket halálos halálos kimenetelű katonai támadás miatt ítéltek el – írja a New York Times. A halálbüntetést könnyebbé tevő törvényt úgy fogalmazták meg, hogy az izraeli extremistákra aligha lesz alkalmazható, a törvény ugyanis az Izraeli Állam megsemmisítésére tett kísérleteket bünteti, amit a palesztinokra támadó izraeli nacionalisták aligha követhetnek el.

Az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Németország közös nyilatkozatban kérték az izraeli törvényhozókat, hogy ne szavazzák meg a törvényt. „Különösen aggódunk a törvény de facto diszkriminatív jellege miatt” – írták, hozzátéve, hogy a törvény elfogadása aláásná az ország demokratikus alapjait.

Továbbra is több ezer palesztint tartanak fogva az izraeli börtönökben, sokuk sorsáról katonai bíróságok fognak dönteni. Ezen bíróságok előtt a ciszjordániai és máshonnan származó palesztinok jellemzően korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint az izraeli igazságszolgáltatás más szereplői esetében. Az itt halálra ítélt palesztinok nem lennének jogosultak kegyelemre vagy a büntetésük enyhítésére.

A törvényt támogató szélsőjobboldali pártok szerint a halálbüntetés alkalmazása elrettentő hatással lenne a palesztin milíciákra, míg a törvény kritikusai szerint erre nincs sok bizonyíték. A kritikusok szerint valójában az egész törvény a bosszúállásról szól, ami visszafelé is elsülhet.

Izraeli jogvédő szervezetek a Legfelsőbb Bíróságon támadják a törvényt, a NYT-nak nyilatkozó jogászok szerint a Netanjahu-kormánynak többször is ellentartó intézmény jó eséllyel meg fogja semmisíteni a törvényt.

Izraelben eddig is kiszabható volt a halálbüntetés, eddig azonban összesen két embert akasztottak fel az állam fennállása óta – egyikük az állam 1948-as alapítása után pár héttel felfedezett kém, másikuk a holokausztban fontos szerepet játszó Adolf Eichmann volt.