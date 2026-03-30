Kim Novak szerint Sydney Sweeney „teljesen alkalmatlan”, hogy eljátssza őt a róla szóló filmben

A most 93 éves Kim Novak a Timesnak beszélt arról, hogy „soha nem hagyta volna jóvá” a Scandalous című életrajzi filmet, ami róla és kapcsolatáról szól a zenész Sammy Davis Jr.-ral. A Guardian azt írja, a film készítése állítólag félbe is szakadt, de úgy tudni, hogy a rendező az Euphoria című sorozatból ismert Colman Domingo lesz, a főszereplő, aki Kim Novakot alakítja, a szintén Euphoriában szereplő Sydney Sweeney, mellette Sammy Davis Jr. pedig David Jonsson lesz.

Novak nem fogta vissza magát, amikor a filmet és Sweeneyt kritizálta, azt mondta, attól tart, hogy a film túlságosan is a Davisszel való szexuális dinamikájukra összpontosít majd. „Kizárt, hogy ne legyen benne szex, mert Sydney Sweeney mindig szexisen néz ki. Teljesen alkalmatlan arra, hogy engem alakítson.”

Kim Novak 2025 szeptemberében

Sweeney egyelőre nem reagált Kim Novak megjegyzéseire, októberben még arról beszélt, hogy „hihetetlenül megtisztelő” számára, hogy Novakot alakíthatja, és „nagyon izgatott”, hogy találkozhat vele. „Úgy gondolom, a története ma is nagyon aktuális, mivel Hollywooddal, a kapcsolatait és a magánéletét övező figyelemmel, valamint a róla kialakult imázs irányításával kellett megbirkóznia. Azt hiszem, hogy sokféleképpen tudok kapcsolódni ehhez” – mondta akkor Sweeney.

Kim Novak korábban azt mondta, nem ért egyet a film címével, ami a tervek szerint „Scandalous”, vagyis „Botrányos” lesz.

„Nem hiszem, hogy a kapcsolatunk botrányos lett volna. Olyasvalaki volt, akit igazán szerettem. Sok közös volt bennünk, többek között a vágy, hogy azért fogadjanak el minket, amik vagyunk és amit csinálunk, nem pedig azért, ahogy kinézünk.”

Kim Novak 1957-ben Frank Sinatrával

Novak és Davis 1956-ban találkoztak először, Davis rendszeresen meglátogatta Novakot Alfred Hitchcock Vertigo című filmjének forgatásán, együtt töltötték a hálaadást és a karácsonyt is. 1958-ban azonban egy újságíró nyilvánosságra hozta kapcsolatukat, ami miatt aggódnia kezdtek a Columbia Picturesnél, hogy majd kárt okoz nekik a visszhang, hogy sztárjuk, Kim Novak „interrassz kapcsolatban” él.

Novak nyilvánosan tagadta, hogy ő és Davis együtt lennének, de a Columbia vezetője, Harry Cohn embereket bérelt fel, hogy megfenyegessék Davist, hogy megvakítják vagy eltörik a lábát, ha 48 órán belül nem vesz feleségül egy fekete nőt. Davis kilenc nappal később feleségül vett egy fekete táncosnőt, Loray White-ot, akitől kilenc hónappal később el is vált. Novak 1965-ben ment hozzá Richard Johnson brit színészhez, majd 1976-ban házasodott össze Robert Malloy állatorvossal, akivel a férfi 2020-as halálig együtt is maradt.