Lemondott az Air Canada vezérigazgatója, de nem a baleset miatt

Az Air Canada vezérigazgatója, Michael Rousseau bejelentette lemondását, miután komoly kritikák érték a múlt heti halálos repülőbaleset utáni részvétnyilvánító beszéde miatt. A New York-i LaGuardia repülőtéren történt balesetben két pilóta meghalt, több tucat ember megsérült, és az egyik áldozat Québecből származott.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A felháborodást az váltotta ki, hogy Rousseau szinte teljes egészében angolul beszélt, alig használva franciát, ami Kanadában – ahol két hivatalos nyelv van – különösen érzékeny kérdés. Az Air Canada ráadásul montreali székhelyű cég (mely a francia nyelvű Québec fővárosa), és köteles mindkét nyelven szolgáltatást nyújtani.

Politikusok és québeci törvényhozók is bírálták, sőt egyhangúlag a lemondását követelték, mondván, ezzel tiszteletlenséget mutatott a frankofón közösség felé. Kanada miniszterelnöke, Mark Carney is azt mondta, „nagyon csalódott”. Több ezer panasz érkezett a hivatalos kétnyelvűséget felügyelő szervhez.

Rousseau végül bocsánatot kért, és bejelentette, hogy a harmadik negyedév végén távozik. Utódjának kiválasztásánál már külön szempont lesz a francia nyelvtudás, ami jól mutatja, hogy az ügy túlmutat egy kommunikációs hibán, és mélyebb nyelvi–kulturális feszültségeket érint Kanadában. (via New York Times)

Gazda Albert
külföld