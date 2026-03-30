Ma indul Franciaországban egy halálosztagok működtetésével vádolt szabadkőműves páholy gigapere

Hétfőtől huszonkét ember áll bíróság elé Franciaországban gyilkosság és egyéb súlyos bűncselekmények vádjával, az ügy középpontjában egy halálosztagok működtetésével vádolt szabadkőműves páholy áll. Hét vádlott – köztük volt hírszerző ügynökök, katonák és üzletemberek – életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. Az ügyészek szerint a csoport gyilkosságot, gyilkossági kísérletet, súlyos testi sértést és bűnszövetkezetet követett el a párizsi Puteaux külvárosában működő Athanor páholy maffiahálózatának megbízásából.

A páholy mintegy 20 tagja közül legalább négy szabadkőműves is a vádlottak padján ül, köztük egyebek mellett a francia hírszerzés (DGSE) négy tisztje, három rendőr, egy orvos és egy mérnök található. A vádlottak többsége korábban nem volt büntetett előéletű.

Fotó: SARAH MEYSSONNIER/AFP

Az ügyet egy 2020 júliusában meghiúsult bérgyilkosság indította el, amikor a francia ejtőernyős ezred két tagját fegyverbirtoklásért letartóztatták egy üzleti tanácsadó (Marie-Hélène Dini) otthonának közelében. A nyomozóknak azt mondták, hogy úgy vélték, a francia állam megbízásából kellett volna megölniük Dinit, azzal az indokkal, hogy az izraeli titkosszolgálat, a Moszad számára dolgozott.

A nyomozók kapcsolatot fedeztek fel a 69 éves Bagurral, aki Dini vetélytársa és egyben a páholy „tiszteletreméltó mestere” volt. A nyomozók szerint Bagur felkérte szabadkőműves társát, Vagliót, hogy 70 000 euróért intézze el riválisát.

Vaglio, az 53 éves vállalkozó állítólag közvetítőként működött közre a feltételezett vezér és a Beaulieu, a belföldi hírszerző szolgálat (DGSI) nyugalmazott tisztje által vezetett bérgyilkos csapat között. Leroy, a bérgyilkos csapat feltételezett vezetője a rendőrségi őrizetben beismerte, hogy ők hajtották végre az Athanor-maffia támadásainak, rablásainak és gyilkosságainak nagy részét – beleértve egy autóversenyző meggyilkolását is. Az idő múlásával a szabadkőműves maffia által elrendelt bűncselekmények a kisebb bosszúálló támadásoktól a gyilkosságokig fajultak.

Egy állítólagos ipari kémkedési ügyben Leroy bandája állítólag az utcán támadott meg egy üzletasszonyt, és ellopta a számítógépét. 2019-ben Bagur egyik társának autóját felgyújtották, miután a nő pénzügyi csalás bizonyítékait tárta fel a cégén belül.

Leroy a rendőrségnek azt mondta, hogy úgy hitte, a kormány nevében cselekedett. Azt állította, hogy Beaulieu manipulálta, és azt ígérte be neki, hogy a DGSI kémügynökség informátora lesz.

Nem világos, hogy a vád milyen bizonyítékokat tud majd szerezni Beaulieu-tól, miután a rendőrségi őrizetben elkövetett öngyilkossági kísérlete után megrokkant, és ügyvédje szerint koncentrációs zavarokkal is küzd. (Guardian)

