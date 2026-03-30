Magyar Péter: Az AH politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette, ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról

„Gundalf, egy 19 éves informatikusként dolgozó srác hülyét csinált az Alkotmányvédelmi Hivatalból és a teljes rogáni titkosszolgálatból”

– kezdte bejegyzését Magyar Péter a 444 hétfő este publikált interjújáról, melyben először szólalt meg névvel és arccal a titkosszolgálati botrány Gundalf néven futó kulcsfigurája.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint megdöbbentő dolgok derültek ki az interjúból, így például az, hogy „a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal politikai megbízottjait egy 19 éves fiatal minden további nélkül megvezette. Ez sokat elárul a politikai célra használt nemzetbiztonság állapotáról.”

A Tisza Párt elnöke egyetért Gundalffal abban, hogy az egész ügy azt bizonyítja, hogy az állampárt politikai komisszárjai teljesen behálózták a titkosszolgálatokat. Legalább ekkora baj azonban szerinte, hogy „szakmailag is leszerepeltek az érintett szervek, nemcsak hogy nem a magyar állampolgárokat nem tudják megvédeni, de még komolyan vehető munkát sem tudnak végezni.”

A kormány nem csak korrupt, nem csak az oroszok bábja, de nem is tudja már biztosítani az ország működőképességét

– írja Magyar Péter, aki fel is szólítja Orbán Viktort, hogy azonnal szüntesse meg a politikai irányítást, és az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetését bízza szakemberre erre a fennmaradó 12 napra is.

Magyar szerint „egy dolog, hogy szétzilálják az ország működését, de itt már emberéletekkel játszanak. Szabó Bence százados sorsával, aki egy ilyen helyzetben életreszóló, drámai döntést hozott. Egy alig felnőtt sráccal, akit politikai célokra akartak felhasználni és tönkretenni.”



Ugyanakkor úgy gondolja, hogy „ez a történet a magyar emberek bátorságáról is szól. A kis Ludas Matyik újra és újra szembeszállnak a Döbrögikkel. Ismét kiderült, hogy Magyarország a Ludas Matyik országa.” Korábban megírtuk azt is, hogy Deutsch Tamásnak nem Ludas Matyi, hanem John Lennon gyilkosa jutott eszébe Gundalfról.