Megdőlt az országos szélrekord vasárnap

Az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél a Hungaromet közlése szerint.

Azt írták, hogy vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord. A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).

Az Időkép előrejelzése szerint a szeles időnek ezzel nincs vége, pár napig még ki kell bírni, bár orkán erejű szél már nem valószínű a jövő héten, de viharos még mindig lesz. Hétfőn az élénk, többfelé erős szelet főként a Dunántúli-középhegységben, a Balatonnál és Sopron térségében kísérik viharos lökések. Kedden egy újabb ciklon érkezhet, ami ismét nagyobb erővel húzhatja ránk hátoldalán a hideget. A maximumok 6–12 fok közt megállnak, a Dunántúlon pedig megint nagy területen fog viharos, 70–90 km/órás erősséggel süvíteni a szél. Április eleje még szeles marad, viharos lökések már csak néhol lesznek.

A március kiadós esővel búcsúzik, majd szerdától fokozatosan a napsütés kerül előtérbe, a csapadék háttérbe.