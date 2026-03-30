„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk” – a győri blokádban részt vevő biztonsági cég szerint megvezették őket

„Senkit nem löködtem, senkit nem bántottam. Jó ember vagyok, nem tennék ilyet soha. Abban a másodpercben, hogy tudatosult bennem, hogy nem munkavégzést végzek és nem helyes, amit itt csinálunk, otthagytam a területet és visszautasítottam azt, hogy bárki engem kifizessen"

– mondta lapunknak telefonon Rőth Richárd, a pápai székhelyű Ronin Security tulajdonosa, miután szombat este azonosítottuk, hogy cégének munkatársai is ott voltak azok között, akik Orbán Viktor országjárásának győri állomásán élőláncot alkotva zárták le a Széchenyi térre vezető utat az ellentüntetők és néhány helyi lakos előtt.

Rőth vasárnap este egy hosszú Facebook-posztban már beszámolt arról, hogyan kerültek a rendezvényre és mit csináltak ott, de több kérdés nyitva maradt, ezért telefonon is megkerestük.

Balra: Zámbó Dávid, mellette Főczény Károly, UWSKF Championship Hungary nehézsúlyú világbajnoka március 27-én a győri Széchenyi téren. Fotó: Németh Dániel/444

Rőth a 444-nek azt mondta, kollégáival – Greznár Zoltánnal, Főczény Károllyal, Szlifka Zsolttal és Zámbó Dáviddal – egy baráti felkérésre érkeztek a helyszínre, és abban a tudatban voltak, hogy a Valton Security megbízásából dolgoznak majd.

A felkérés a szombathelyi Őze Balázstól jött, akivel korábban is dolgoztak a Ronin Securitynél. „Régóta együtt dolgozunk, ezért megbíztunk benne” – mondta. Őze a CombatX Promotion nevű, MMA-rendezvényeket szervező cég tulajdonosa, emellett nyíltan a Fideszt támogatja: a szombathelyi DPK-találkozó előtt Orbán az ő MMA-kesztyűjét dedikálta, a közösségi felületeken pedig a Vas 1-ben induló fideszes jelöltet, Vámos Zoltánt nyomja.

„Teljesen meggondolatlanul érkeztünk erre a helyszínre, 11 óra környékén érkezett a telefon, 3 órára már érkeznünk kellett, nagyon gyorsan ment, azt mondták nekünk, hogy a helyszínen fogják intézni a bejelentést."

– idézte fel Rőth a pénteki eseményeket.

Arra a kérdésre, hogy bevett gyakorlat-e náluk az utcák lezárása, illetve más rendezvényeken is fekete ruhában, csuklyát húzva dolgoznak-e, a Ronin Security tulajdonosa nemmel válaszolt. Majd azt mondta, Győrben felszólításra cselekedtek:

egy általa nem ismert, Valtonhoz köthető kolléga utasítására.

A Kontroll élő közvetítésén jól látszik, ahogy a Rőth csapata egymásba kapaszkodva teljes szélességében lezárja a Jedlik Ányos utcát. Bár az akciót Facebook-posztjában önvédelemnek állította be („olyan veszélyzónába kerültünk egyik pillanatról a másikra, ahol már egymást is kellett védeni"), a felvételekről tisztán látszik, hogy a veszélyforrást maximum pár otthonába igyekvő nyugdíjas, a sajtó munkatársai, és egy maroknyi békés ellentüntető jelentette:

A telefonbeszélgetésben Rőth elismerte, hogy hibáztak:

„Abban a másodpercben, hogy leesett nekünk, sajnos, igen, késve, ezt teljes mértékben beismerem, hogy késve.. De abban a másodpercben, amint beigazolódott, hogy mi nem munkavégzést végzünk és ide lettünk csalva gyakorlatilag, azonnal fogtuk és otthagytuk a terepet"

- mondta. Majd hozzátette, korábban semmilyen fideszes rendezvényt nem biztosítottak, ez után pedig pláne nem fognak.

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk, nem vagyunk a feketeseregnek a tagja.

Hogyha körbenéznek bárhol, bármilyen fényképen hogyha minket megtalálnak, akkor az én igazam nagyon csorbul, nagyon szégyellném magam, ezt pedig nem engedhetem meg magamnak" - mondta bűnbánóan.

Az önkritikus hangvételt indokolta, hogy a média nagy figyelmet szentelt az agresszívan fellépő fideszes hangadók azonosításának. Hasonló nyomásnak ugyanakkor felülről nem igazán volt látható nyoma: Lázár János a győri és a péceli incidens után a Fidesz békéscsabai rendezvényén egyenesen meg is tapsoltatta azokat, akik – saját megfogalmazása szerint – a rendezvény „biztonságát és békéjét garantálták”. Közben pedig arról beszélt, hogy rájuk „Magyar Péter újságíró gyűlöletkommandója vadászik”.