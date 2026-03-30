Öt uniós tagállam kormánya ássa alá következetesen és szándékosan a jogállamiságot, állítja Európa vezető polgári jogi szervezete

Öt uniós tagállam kormánya „következetesen és szándékosan” aláássa a jogállamiságot, miközben további hat országban – köztük történelmileg erős demokráciákban is – romlanak a demokratikus normák, írja a Guardian a Civil Liberties Union for Europe (Liberties), Európa vezető polgári jogi szervezetének jelentése alapján.

A Liberties 22 ország több mint 40 civil szervezetétől származó adatok alapján Bulgária, Horvátország, Magyarország, Olaszország és Szlovákia kormányait a jogállamiság „lebontóinak” nevezte, amelyek aktívan gyengítik a jogállamiságot.

A szervezet most publikált 2026-os jelentése szerint Szlovákiában a jogállamiság minden területen – az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes küzdelem, a sajtószabadság és a civil társadalom ellenőrző szerepe terén is – visszafejlődött Robert Fico kormányzása alatt. Hasonlóan borús a helyzet Bulgáriában is, míg Orbán Viktor Magyarországa „továbbra is saját kategóriát képvisel, és a változás jele nélkül folytatja az egyre regresszívebb törvények és politikák bevezetését”. A szervezet az erős demokratikus hagyományokkal rendelkező Belgiumot, Dániát, Franciaországot, Németországot és Svédországot „csúszóként” azonosította: ezekben az országokban a jogállamiság bizonyos területeken hanyatlik, de ez az erózió nem egy átfogó politikai stratégia része.

Csehországot, Észtországot, Görögországot, Írországot, Litvániát, Hollandiát, Romániát és Spanyolországot mind „stagnáló országoknak” minősítették, ahol a jogállamiság feltételei sem javulnak, sem romlanak. Lengyelország is ebbe a kategóriába tartozik, de a Tusk kormány korlátozott előrelépése a jogállamiság terén „jól mutatja, milyen kihívást jelentő és törékeny feladat lehet a veszélybe került intézményi függetlenség helyreállítása” – áll a Liberties jelentésében. Csak Lettország kapott „szorgalmas” minősítést, ahol a kormány aktívan javítja a jogállamisági normákat.

A jelentés szerint az EU jogállamiság romlásának kezelésére szolgáló mechanizmusai nagyrészt hatástalanok, mivel a legtöbb tagállam az Európai Bizottság több éves ajánlásai ellenére sem alakította az iránymutatásokat konkrét cselekvéssé.

A jelentés megállapította, hogy a Bizottság 2025-ös jogállamisági jelentésében szereplő ajánlás 93%-a a korábbi évekből átvett ismétlés volt, sokuk változatlan szövegezéssel, míg az új ajánlások száma 2024 óta a felére csökkent. A Liberties által értékelt 100 bizottsági ajánlás közül 61 esetében zéró előrelépés volt tapasztalható, míg további 13 esetében romlás. (Guardian)