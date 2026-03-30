Pillanatkép mélyrepülés közben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival.

Kampányvég

Súlyos napokon van túl Magyarország: miután pénteken Győrben kicsúszott Orbán kezéből az országjárása, részletesen bemutattuk, kik voltak azok a fekete ruhás alakok, akiket ráküldtek a Fidesz ellen tüntetőkre a városban. Ott voltunk másnap Pécelen, ahol alig töltötte meg a teret Orbán, és ahova megint Adolfék voltak kivezényelve, akik aztán földre is teperték a Pedofidesz feliratot feltartó ellentüntetőket. Mindezek ellenére Orbán úgy látta vasárnap, hogy a rendezvényeiken minden erőszak forrása a Tisza Párt.

Komoly fordulatokat hozott az az ügy is, amit igazán Szabó Bence két interjúja robbantott be a múlt héten: a hétvégén a kormány videórészleteket rakott ki arról, hogyan hallgatták meg a volt tiszás informatikust az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és Orbán és Szijjártó arra jutott, hogy a fiatal férfi bevallotta, hogy az ukránok beszervezték, de az elérhető felvételeken nem mondott ilyet. Közben Szabó pénteki partizános interjúja után annyira sok támogatást kapott, hogy idő előtt leállították a gyűjtést, és a befolyt összeg nagy részét jótékony célra ajánlják fel. A belügy pedig azt üzente meg a volt rendőrnek, hogy szerintük az „ünnepelt hősök” utólag mindig rádöbbennek, hogy az árulókat azok is gyűlölik, akiknek szolgálnak.

A titkosszolgálati szálakkal is eldurvult kampányfordulatokról is szólt hétvégi nagyobb videós anyagunk, és írtunk arról is, hogy a hétvégén látottak alapján nem egyszerűen a Fidesz-kampány szétesését látjuk, hanem valami sokkal rosszabbat.

Jelentkeztünk klasszikusabb kampányos videóval is: az abonyi Pecsenye Parádén igyekeztünk felmérni a választói hangulatot. Végigkövettük emellett Radnai Mák, a Tisza alelnökének és képviselőjelöltjének egy napját azon a vidéken, amit ő csak magyar Toszkánának nevez, és megkérdeztük a kokainozásról, LSD-zésről és arról, miért költözött nyolcszor az elmúlt két évben. Jártunk a hétvégén Kállón is, ahol A Mi Hazánk vonult fel társult szélsőjobboldali szervezetekkel, miután a helyiek nemrég megfenyegették a Bűnvadászokkal kampányoló helyi jelöltet: az ellendemonstráló romákat és a szélsőjobbos szervezet tagjait között egy kordon és több száz méter választotta el.

Kampánnyal kapcsolatos hír volt, hogy Orbán még Hajdú Péterbe is belekapaszkodik a finisben, és hogy Orbán valamiért önmagát maffiózóként ábrázoló, drogos szóviccet elsütő képet posztolt szombaton reggel, valamint hogy a köztévé műsorvezetője a 444 posztja alatt szólt be Vitályos Eszternek, és hogy nyilvánosság elé állt a Századvég-elemző, akinél az AI-s Tisza-program volt az utolsó csepp.

És ha mindez nem lett volna elég, írtunk arról is, hogy

torzszülött, törött lábú, kórosan kistestű állatok láthatók egy fideszes országgyűlési képviselő sertéstelepén készült felvételen,

Törő Gábor fideszes képviselő „átbaszta” őt, mert „a törvények felett áll”, erről beszél egy felvételen a móri Fidelitas-elnök,

ha a gazdaságot nézzük, Orbán elégedetten mosolyog, pedig közben ég a ház körülötte,

és hogy a családügyekért felelős helyettes államtitkár az egyik tulajdonosa annak a patikának, ami elvi okokból nem adja ki az esemény utáni tablettát.

És megmutattuk, olvasóink mely, többé vagy kevésbé ismert politikai műsorokra, adásokra vagy influenszerekre vannak ráfüggve.

Világ

Giorgia Meloni számított az egyik legstabilabb és legsikeresebb vezetőnek Európában, az igazságszolgáltatási reformterve azonban most elbukott a népszavazáson, mi meg részletesen írtunk arról, hogy mit jelent mindez.

Az iráni háborúval kapcsolatos hír volt a hétvégén, hogy a hútik is beszálltak, amivel szintet léphet a konfliktus, amerikai sajtóértesülések szerint hetekig tartó szárazföldi műveletre készül Iránban a Pentagon, és írtunk arról is, hogy

világszerte milliók tüntettek egyszerre Donald Trump ellen,

nem engedték a Szent Sír-templomhoz az izraeli rendőrök a katolikus bíborost,

és hogy megnémult az egyik űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson, ezért kellett a NASA-nak hirtelen evakuálnia az egész csapatot.

Borízű

