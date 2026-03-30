Putyin hírszerzői jelenthetik a Fidesz utolsó igazi esélyét

Az elmúlt héten végérvényessé vált: az idei országgyűlési kampány a Nyugat és Kelet közti választásról szól majd. És miközben egymást érik a titkosszolgálati műveletek a kampány frontvonalában, a kormány lendületét veszíteni látszik. Számíthat–e a Fidesz Moszkva segítségére ebben a szorult helyzetben?
Rácz Andrást, a poszt-szovjet térség és a nemzetközi biztonságpolitika szakértőjét kérdezi Rényi Pál Dániel.
Hogyan látják a közhangulatot a résztvevők egy igazi közösségi eseményen, az abonyi Pecsenye Parádén? Hallottunk nemzeti oligarchákról, külföldre költözött fiatalokról és van, aki szerint minden rendszerben az a legrosszabb, ami utána jön.
Titkosszolgálati játszmák, példátlanul súlyos ügyek és az országot megdöbbentő kiállások előzik meg a választást, ahol már világpolitikai tétje is van annak, hogy mi magyarok milyen rendszerben akarunk élni.
Lázár János szerint jót szoktak nevetni Orbán Viktorral a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein. Arra pedig, hogy Orbán szerint marhaság volt Gulyás Gergely kijelentése, azt reagálta: a miniszterelnöknek mindig igaza van.
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség változatos módon segíti a kormánypárt kampányát. A cég egyik regionális vezetőjét, Balog Gézát többek között a DDÜ legemlékezetesebb húzásáról kérdeztük.