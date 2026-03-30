Putyin hírszerzői jelenthetik a Fidesz utolsó igazi esélyét

video

Az elmúlt héten végérvényessé vált: az idei országgyűlési kampány a Nyugat és Kelet közti választásról szól majd. És miközben egymást érik a titkosszolgálati műveletek a kampány frontvonalában, a kormány lendületét veszíteni látszik. Számíthat–e a Fidesz Moszkva segítségére ebben a szorult helyzetben?

  • Vajon mennyit ér Orbán barátsága a Kreml számára?
  • Hol érhető tetten a kampányban a putyini titkosszolgák aktivitása?
  • Hogy nézne ki egy „álmerénylet”, amiről az orosz katonai hírszerzés jelentése szól?
  • Egyáltalán, mennyit jelenthet az orosz medve segítő mancsa a Fidesznek a kampányhajrában?

Rácz Andrást, a poszt-szovjet térség és a nemzetközi biztonságpolitika szakértőjét kérdezi Rényi Pál Dániel.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

választás 2026 video gru fidesz oroszország rácz andrás kampány 2026 orbán viktor moszkva választás 2026 vlagyimir putyin
