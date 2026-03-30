Trump most épp azzal fenyegetőzik, hogy a földdel teszi egyenlővé Irán energetikai létesítményeit, ha hamarosan nem lesz megállapodás

Donald Trump szerint az Egyesült Államok komoly tárgyalásokat folytat egy új iráni rezsimmel, és a megbeszélések szerinte „véget vethetnek az amerikai katonai műveleteknek Iránban”. Az elnök ugyanakkor ugyanabban a bejegyzésében fenyegetőzött is egy sort.

A Truth Socialön közzétett bejegyzésében Trump egész pontosan ezt írta:

„Az Amerikai Egyesült Államok komoly tárgyalásokat folytat EGY ÚJ ÉS ÉSZSZERŰBB REZSIMMEL annak érdekében, hogy véget vessünk az iráni katonai műveleteinknek. Nagy előrelépés történt, de ha valamilyen okból rövid időn belül mégsem születik megállapodás – bár valószínűleg fog –, és ha a Hormuzi-szoros nem lesz azonnal működésre készen megnyitva, akkor iráni »tartózkodásunkat« azzal zárjuk le, hogy felrobbantjuk és teljesen megsemmisítjük az összes villamosenergia-termelő létesítményüket, olajmezőiket és a Harg-szigetet (és esetleg az összes sótalanító üzemet is!), amelyeket eddig szándékosan nem »érintettünk«. Mindez megtorlás lenne azokért a számos katonánkért és másokért, akiket Irán lemészárolt és megölt a régi rezsim 47 éves »terroruralma« alatt.”

Akik esetleg az eseménydús magyar választási kampány miatt kevésbé figyelnek Iránra, azok kedvéért a BBC összefoglalta Trump korábbi fenyegetőzéseit, hiszen távolról sem a mostani volt az első:

Március 21-én Trump azt mondta, hogy „csapást mér és megsemmisíti [Irán] különböző erőműveit, a legnagyobbakkal kezdve”, ha Irán 48 órán belül nem nyitja újra a Hormuzi-szorost.

Március 23-án arról beszélt, hogy a két ország között „nagyon jó és eredményes tárgyalások” zajlottak. Hozzátette, hogy öt nappal elhalaszt minden, erőművek és energetikai infrastruktúra elleni katonai csapást.

Március 26-án Trump ezt a halasztást 10 napra hosszabbította meg – állítása szerint az iráni kormány kérésére –, így a határidő április 6-ra tolódott

