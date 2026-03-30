Zelenszkijt arra kérték a szövetségesei, ne támadják az ukránok az orosz energialétesítményeket

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna szövetségesei arra kérték, hogy fogja vissza az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat a globális üzemanyagválság közepette. Ez azonban szerinte csak akkor történhet meg, ha Oroszország előbb abbahagyja az ukrán célpontok támadását. Az ukrán elnök egy WhatsApp-hangüzenetben azt mondta újságíróknak, hogy Ukrajna az orosz energiarendszer elleni csapásokkal valójában csak viszonozza a támadásokat.

Zelenszkij megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Ukrajna több nagy hatótávolságú csapást mért az orosz energiaszektorra, köztük a Szentpétervár melletti Uszt-Luga kikötő egyik kulcsfontosságú olajexport-termináljára.

Az iráni háború és Teherán által gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros miatt megugró energiaárakra reagálva az Egyesült Államok nemrég enyhített néhány, az orosz olajra kivetett szankción.

Kína és India maradtak az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói, februárban az export 85 százalékát adva a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) adatai szerint. Eközben az EU a legnagyobb vásárlója az orosz gáznak (34%) és LNG-nek (49%).

Az orosz támadások következtében Ukrajna olajfinomítói súlyos károkat szenvedtek, így az ország ma már nagyrészt importra szorul – főként Lengyelország, Görögország, Litvánia és Törökország felől.

Korábban az ukrán gázimport közel fele Magyarország felől érkezett, de ezt felfüggesztették, miután Orbán Viktor azzal vádolta Kijevet, hogy akadályozza a Barátság kőolajvezeték javítását.

A globális olajárak emelkedése ugyan növeli az orosz háborús gazdaság bevételeit, de egyben Ukrajna harcképességét is veszélyezteti. A BBC kérdésére válaszolva Zelenszkij azt mondta, hogy az ukrán hadseregnek egyelőre elegendő üzemanyaga van, de az Öböl-menti útja során további készletek biztosítására törekedett.

Hozzátette azt is, hogy Ukrajnának – amely sikeresen megakadályozta, hogy Oroszország leállítsa a gabonaexportot a Fekete-tengeren – hasznos tapasztalata van a kereskedelmi útvonalak felszabadításában, ami a Hormuzi-szoros esetében is releváns lehet. Az orosz támadások súlyos károkat okoztak Ukrajna energiarendszerében: különösen télen több mint egymillió ember maradt áram és fűtés nélkül. (via BBC)