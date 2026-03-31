A Carson Coma átírta a Peti és én című slágerét, hogy Szijjártóról és Lavrovról szóljon

A Carson Coma két frontembere, Fekete Giorgio és Héra Barnabás rövidítve átírta a Peti és én című, két fiú barátságáról, pontosabban a – nem is annyira – látens férfiszerelemről szóló slágerüket, így született meg a Pjotr és én, ami Szijjártó Péter és Lavrov telefonbeszélgetéseire, valamit Gundalf történetére reflektál:
Nem sokkal a dal megjelenése után jelent meg a videónk, amiben Szijjártó Pétert kérdeztük a Lavrovval való egyeztetéseiről:
„Nem kért tőlem semmit semmilyen oligarcha” – mondta a 444-nek a külügyminiszter, miután megjelentek újabb részletek a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséből.
A külügyminiszter korábban kikérte magának a vádat, hogy a magyar kormány az orosz külpolitikai érdekek mentén dolgozik. Most meg kiderült, hogy segítséget kellett kérnie az oroszoktól, hogy milyen érvekkel harcoljon a bankjaikért.
Magyar Péter videót közölt arról, hogy felhívta a titkosszolgálati botrányban érintett Hrabóczki Dánielt.